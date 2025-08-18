Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO

Stiri actuale
18-08-2025 | 23:19
linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

autor
Lorena Mihăilă

„Utilajul gigant, cu lungime de 97 de metri, care cântăreşte aproximativ 600 de tone şi al cărui cap de foraj are un diametru de 6,60 metri a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie a.c. pe Linia 2, între viitoarea staţie de metrou Tokyo şi viitoarea staţie de metrou Aeroport Băneasa, pe Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou”, anunţă, luni, Metrorex, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în prezenţa constructorului desemnat pentru execuţia contractului „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii, galerii şi tuneluri. Lotul 1. – 1Mai-Tokyo”, Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, şi a reprezentanţilor Supervizorul proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A., reprezentanţii METROREX S.A. au asistat la momentul în care TBM „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa, pe una dintre cele două linii care duc spre 1 Mai.

Primul segment subteran realizat pe Linia 2 până la acest moment reprezintă un traseu de tunel de 902,04 metri excavaţi şi 602 inele de tunel montate, potrivit datelor transmsie de companie.

Citește și
Ilie Bolojan
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor

Acesta urmează să fie completat de cel trasat pe Linia 1, actualmente în curs de excavare, pe care este operaţional TBM „Sfânta Ana" care a săpat până în prezent peste 406 metri şi a montat peste 265 de inele, pe direcţia către Aeroport Băneasa.

„Lucrările de şantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate şi ne bucurăm să constatăm coincidenţa fericită între numele pe care îl poartă primul TBM care a început forajul de la staţia Tokyo către staţia Aeroport Băneasa şi apropierea de sărbătoarea recentă dedicată Sfintei Maria. Orice proiect major se realizează cu eforturi financiare, umane şi tehnice considerabile, dar şi cu bună-credinţă şi încredere în binele comun”, a declarat Mariana Miclăuş, director general Metrorex.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” şi „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Liderii UE prezenți la Casa Albă, scut în jurul lui Zelenski la întâlnirea cu Trump. Ce nu vor să îl lase să accepte în SUA

Sursa: News.ro

Etichete: metrorex, aeroportul baneasa, sfanta maria, 1 mai,

Dată publicare: 18-08-2025 23:19

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor

Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) au transmis după întâlnirea cu premierul, că, în ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind reforma administraţiei publice, toate propunerile formulate au fost preluate de către Guvern.

O hartă mare a Ucrainei, cu teritoriile cucerite de Rusia, pusă în fața lui Trump, în Biroul Oval | FOTO
Stiri actuale
O hartă mare a Ucrainei, cu teritoriile cucerite de Rusia, pusă în fața lui Trump, în Biroul Oval | FOTO

Donald Trump l-a primit luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde liderii europeni participă la un summit crucial privind viitorul Ucrainei și un posibil acord de pace cu Rusia. În Biroul Oval, o hartă mare a Ucrainei a fost expusă.

Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după un accident pe trotinetă. Mama lui face un apel emoționant. Video
Stiri actuale
Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după un accident pe trotinetă. Mama lui face un apel emoționant. Video

Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi.

Recomandări
Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Stiri externe
Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Volodimir Zelenski s-a întâlnit, luni, cu Donald Trump, la Casa Albă. Președintele Ucrainei a fost însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12