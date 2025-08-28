Metrorex anunță modificări de circulație pe Magistrala 4 din cauza lucrărilor. Pasagerii vor fi transbordați la stația Jiului

Începând cu 1 septembrie 2025, circulația trenurilor pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) va fi modificată din cauza lucrărilor de conectare a noii Magistrale 6 la rețeaua existentă, informează Metrorex.

Astfel, pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului, unde se vor sui în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă, că, începând cu data de 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Astfel, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni.

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la șapte la șase minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la nouă minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

„Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mai precizează Metrorex.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

Nereguli grave la Metrorex descoperite de Autoritatea de Siguranță Feroviară în luna iulie

În luna iulie 2025, Metrorex a înregistrat 49 de defecțiuni tehnice, iar Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a identificat nereguli grave, inclusiv personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației și abateri în procesul de instruire a angajaților.

În urma acestor constatări, ASFR a aplicat sancțiuni și a impus măsuri cu termene ferme.

De asemenea, a fost propusă elaborarea unui ordin al ministrului Transporturilor pentru îmbunătățirea controlului asupra pregătirii personalului responsabil de siguranța călătorilor.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că siguranța pasagerilor este prioritară și a avertizat că nerespectarea regulilor va atrage răspunderea celor vinovați.

