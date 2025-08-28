Metrorex anunță modificări de circulație pe Magistrala 4 din cauza lucrărilor. Pasagerii vor fi transbordați la stația Jiului

28-08-2025 | 13:05
Știrile PRO TV

Începând cu 1 septembrie 2025, circulația trenurilor pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) va fi modificată din cauza lucrărilor de conectare a noii Magistrale 6 la rețeaua existentă, informează Metrorex. 

Claudia Alionescu

Astfel, pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului, unde se vor sui în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă, că, începând cu data de 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Astfel, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni.

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la șapte la șase minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la nouă minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mai precizează Metrorex.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

Nereguli grave la Metrorex descoperite de Autoritatea de Siguranță Feroviară în luna iulie

În luna iulie 2025, Metrorex a înregistrat 49 de defecțiuni tehnice, iar Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a identificat nereguli grave, inclusiv personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației și abateri în procesul de instruire a angajaților.

În urma acestor constatări, ASFR a aplicat sancțiuni și a impus măsuri cu termene ferme.

De asemenea, a fost propusă elaborarea unui ordin al ministrului Transporturilor pentru îmbunătățirea controlului asupra pregătirii personalului responsabil de siguranța călătorilor.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că siguranța pasagerilor este prioritară și a avertizat că nerespectarea regulilor va atrage răspunderea celor vinovați.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Sursa: News.ro

