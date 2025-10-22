Ce găsesc polițiștii tot mai des în coletele care ajung în România din străinătate. „Sunt foarte bine ambalate”

22-10-2025 | 17:19
politie droguri

Traficanții de droguri recurg la metode tot mai sofisticate pentru a-și ascunde marfa.

Mădălina Stețco

Pe lângă coletele trimise prin curierat, din străinătate, mai nou folosesc platforme criptate, pentru ca atât vânzătorul cât și cumpărătorul să nu poată fi identificați.

Recent, autoritățile au distrus peste patru tone de stupefiante confiscate în urma descinderilor.

Traficanții de droguri apelează tot mai des la firmele de curierat ca să trimită substanțele stupefiante dintr-o țară într-alta, susține poliția.

Anchetator: „Există multe colete în care sunt identificate droguri și provin de cele mai multe ori din Spania, Germania, Olanda sau Belgia. Drogurile sunt foarte bine ambalate și ascunse în interiorul coletelor fiind vidate sau învelite în diverse materiale, ce împiedică detectarea mirosului sau identificarea acestora prin scanare.”

Un exemplu este cazul din luna iulie a acestui an, cand o cantitate mare de canabis a fost ascuns intr-o canapea.

Daniel-Alexandru Radu, comisar-șef de poliție: „Persoana de 29 de ani, aflată la acel moment pe teritoriul Spaniei, ar fi procurat 53 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi expediat spre România, prin intermediul unei firme de transport internațional, ascunse în interiorul unor obiecte de mobilier, canapele. Ulterior, a revenit în România și a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul București.”

Capturare record de heroină în Portul Constanța

Un caz mult mai grav a fost înregistrat anul acesta în Portul Constanța. Anchetatorii au confiscat heroină în valoare de 45 de milioane de euro, pe piața neagră.

Daniel-Alexandru Radu, comisar-șef de poliție: „Capturarea a 1,4 tone de heroină pură, în Portul Constanța, de către polițiștii antidrog și procurorii DIICOT, reprezentând cea mai mare cantitate de heroină confiscată vreodată în România și a doua ca importanță la nivelul Uniunii Europene, raportat la puritate și volum.”

În paralel, anchetatorii atrag atenția asupra unei alte metode tot mai răspândite, cunoscută sub numele de „Dead and Drop".

Anchetator: „Pe un grup online, sub aspectul anonimității, o persoană poate să facă o comandă de droguri, cantitatea cerută fiind plasată de către vanzatori intr-un anumit loc, care este ulterior comunicat cumpărătorului, astfel se pierde urma și contactul, atât a vânzătorului, cât și a cumpărătorului.”

Plata se face mereu în cryptomonede sau alte metode care saă nu ducă la identificarea traficantului.

Corespondent Știrile PRO TV: „În primele nouă luni ale acestui an, Poliția Română și D.I.I.C.O.T. au confiscat cantități mari de droguri, cu o valoare estimată la zeci de milioane de euro. Au fost desființate 42 de grupări infracționale organizate, s-au făcut peste 2.200 de percheziții domiciliare și 2.500 de persoane au fost reținute, arestate preventiv sau plasate sub control judiciar.”

Peste patru tone de substanțe interzise, confiscate în urma operațiunilor desfășurate în întreaga țară, au fost distruse recent de autorități.

