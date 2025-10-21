Doisprezece ani după gratii și o condamnare la moarte. Fapta comisă de o femeie din UK care ar fi vrut să-și salveze fiul

21-10-2025 | 12:13
Lindsay Sandiford
AFP

O femeie care a fost condamnată la moarte și a petrecut 12 ani într-o închisoare din Indonezia pentru trafic de droguri este trimisă înapoi în Marea Britanie, marți.

Claudia Alionescu

Lindsay Sandiford este repatriată ca parte a unui acord între cele două țări, potrivit metro.co.uk

Ea a fost condamnată la moarte în 2013, după ce a fost găsită vinovată de trafic de droguri în Bali.

Ofițerii au găsit cocaină în valoare de 2,14 milioane de dolari ascunsă într-o parte falsă a valizei sale, după ce a sosit din Thailanda.

Ea a spus că a acceptat să transporte drogurile, doar după traficanții i-au amenințat fiul cu moartea.

În 2015, ea a scris în Mail on Sunday: „Execuția mea este iminentă și știu că aș putea muri în orice moment. Aș putea fi luată mâine din celulăAm început să scriu scrisori de rămas- bun membrilor familiei.”

Deși guvernul a indicat că are 68 de ani, informațiile publice spun că are 69.

Lindsay, originară din Redcar, a fost închisă în închisoarea Kerobokan din Bali, Indonezia.

Își petrecea zilele tricotând haine și jucării pentru nepoții săi și se implica activ în organizații caritabile, dar și în grupuri de biserică.

Sursa: metro.co.uk

