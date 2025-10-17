Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.

El consideră că familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, la Medika Antidrog, că o componentă fundamentală se referă la a controla consumul de droguri în afara şcolii.

”Asta poţi să o faci prin colaborare cu autorităţile locale, mai ales cele de ordine publică, astfel încât în jurul şcolilor mediul să fie curat, să nu ai dealeri, consum de droguri sau alte forme de adicţie, jocuri de noroc şi aşa mai departe. Şi tot în afara şcolii contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii. Adică trebuie să lucrezi cu familiile, fiindcă ceea ce face familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri. După aceea, sigur, ne mutăm în cadrul şcolii. Sunt câteva activităţi care trebuie coordonate între ele”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Potrivit lui, în şcoli este esenţial cum se comportă ceilalţi elevi, ce fac profesorii sau ce face personalul administrativ.

Ministrul Daniel David a explicat că un alt nivel în şcoli se referă la tratament efectiv, când ai deja consumatori.

”Aici putem vorbi mai ales de tratamente care ţin de intervenţii psihoterapeutice şi mă refer în primul rând la protocoale care ar trebui să fie validate ştiinţific şi la tratamente în afara şcolii, în care tratamentele psihoterapeutice se pot combina cu tratamentele medicale. Legătura cu Ministerul de Interne pentru a avea mai mulţi poliţişti, de exemplu, în jurul unităţilor şcolare, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”, a precizat ministrul Educaţiei.

Întrebat despre existenţa echipajelor de poliţie în jurul şcolilor unde se ştie că sunt probleme, ministrul Daniel David a spus că există ”o mobilizare extraordinară pentru a ne ajuta să controlăm consumul de droguri şi violenţa, dar şi consumul de droguri în şcoală şi mai ales în jurul şcolii”. ”Avem o colaborare strategică cu Ministerul de Interne pe care aş numi-o foarte bună”, a adăugat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













