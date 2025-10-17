Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”

Stiri actuale
17-10-2025 | 21:58
Daniel David
Getty Images

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.

autor
Claudia Alionescu

El consideră că familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, la Medika Antidrog, că o componentă fundamentală se referă la a controla consumul de droguri în afara şcolii.

”Asta poţi să o faci prin colaborare cu autorităţile locale, mai ales cele de ordine publică, astfel încât în jurul şcolilor mediul să fie curat, să nu ai dealeri, consum de droguri sau alte forme de adicţie, jocuri de noroc şi aşa mai departe. Şi tot în afara şcolii contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii. Adică trebuie să lucrezi cu familiile, fiindcă ceea ce face familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri. După aceea, sigur, ne mutăm în cadrul şcolii. Sunt câteva activităţi care trebuie coordonate între ele”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Potrivit lui, în şcoli este esenţial cum se comportă ceilalţi elevi, ce fac profesorii sau ce face personalul administrativ.

Citește și
Daniel David
Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută

Ministrul Daniel David a explicat că un alt nivel în şcoli se referă la tratament efectiv, când ai deja consumatori.

”Aici putem vorbi mai ales de tratamente care ţin de intervenţii psihoterapeutice şi mă refer în primul rând la protocoale care ar trebui să fie validate ştiinţific şi la tratamente în afara şcolii, în care tratamentele psihoterapeutice se pot combina cu tratamentele medicale. Legătura cu Ministerul de Interne pentru a avea mai mulţi poliţişti, de exemplu, în jurul unităţilor şcolare, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”, a precizat ministrul Educaţiei.

Întrebat despre existenţa echipajelor de poliţie în jurul şcolilor unde se ştie că sunt probleme, ministrul Daniel David a spus că există ”o mobilizare extraordinară pentru a ne ajuta să controlăm consumul de droguri şi violenţa, dar şi consumul de droguri în şcoală şi mai ales în jurul şcolii”. ”Avem o colaborare strategică cu Ministerul de Interne pe care aş numi-o foarte bună”, a adăugat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”

Sursa: News.ro

Etichete: scoala, droguri, elevi, ministrul educației, consum, daniel david,

Dată publicare: 17-10-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori
Stiri Educatie
Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru "Deceniul Educaţiei şi Cercetării", care să fie asumat de "factorul politic".

Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută
Stiri Educatie
Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că este important ca lumea să nu se panicheze.

Ministrul Educației: Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională
Stiri Educatie
Ministrul Educației: Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol, iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional devine un risc de securitate naţională.

Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”
Stiri Educatie
Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.

Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”
Stiri Educatie
Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că plata cu ora costa 2,7 miliarde lei anual, iar după modificarea normei didactice salariile profesorilor rămân neschimbate.

Recomandări
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”
Stiri externe
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Octombrie 2025

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28