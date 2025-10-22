Cum a distrus Poliția Română patru tone de droguri, în valoare de zeci de milioane de euro. Imagini din timpul operațiunii

Patru tone de droguri pe care anchetatorii le-au confiscat în cadrul dosarelor instrumentate în primele 9 luni ale anului au fost distruse în mediu controlat de către Poliţia Română.

Instituţia anunţă că 42 de grupări infracţionale organizate, cu ramificaţii în spaţiul european, au fost destructurate de la începutul anului.

Comisarul-şef de poliţie Daniel-Alexandru Radu, director al Centrului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, a anunţat, miercuri, că Poliţia Română, prin structurile specializate, a distrus aproximativ 4 tone de droguri aflate în custodia instituţiei.

”Operaţiunea s-a desfăşurat într-un mediu controlat, cu respectarea tuturor normelor de protecţie a mediului şi a procedurilor legale în vigoare. Cantităţile distruse provin din dosare penale instrumentate de structurile Poliţiei Române şi DIICOT, rezultate în urma unor activităţi complexe de investigare, supraveghere operativă şi cooperare internaţională în domeniul combaterii traficului de droguri”, a declarat Radu.

Acesta a precizat că printre cazurile reprezentative din această perioadă se numără destructurarea unei reţele transnaţionale de criminalitate organizată, responsabilă pentru traficul de pastile de captagon şi haşiş, în urma căreia a fost confiscată cea mai mare cantitate de astfel de substanţe din istoria Poliţiei Române;

De asemenea, tot în primele 9 luni, a fost capturată cantitatea de 1,4 tone de heroină pură, în Portul Constanţa, de către poliţiştii antidrog şi procurorii DIICOT, reprezentând cea mai mare cantitate de heroină confiscată vreodată în România şi a doua ca importanţă la nivelul Uniunii Europene, raportat la puritate şi volum.

”Distrugerea controlată a celor 4 tone de droguri reprezintă o etapă esenţială în procesul de gestionare a probelor materiale din dosarele penale, asigurând respectarea normelor legale şi a obligaţiilor internaţionale asumate de România în domeniul controlului drogurilor”, a mai precizat sursa citată.

Potrivit lui Radu, în perioada ianuarie–septembrie 2025, structurile de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au derulat peste 700 de acţiuni operative şi tactice în vederea identificării, monitorizării şi destructurării reţelelor implicate în traficul intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc.

În urma acestor activităţi, Poliţia Română şi D.I.I.C.O.T. au scos din piaţă peste două tone de droguri.

Ca urmare a acestor activităţi:

• au fost destructurate 42 de grupări infracţionale organizate, cu ramificaţii în spaţiul european;

• au fost efectuate peste 2.200 de percheziţii domiciliare;

• peste 2.500 de persoane au fost reţinute, arestate preventiv sau plasate sub control judiciar;

• au fost confiscate şi puse sub sechestru cantităţi semnificative de cocaină, heroină, canabis, haşiş, amfetamină, metamfetamină şi pastile de tip ecstasy, având o valoare de piaţă estimată la zeci de milioane de euro.

