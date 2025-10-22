Cum a distrus Poliția Română patru tone de droguri, în valoare de zeci de milioane de euro. Imagini din timpul operațiunii

Stiri actuale
22-10-2025 | 14:03
×
Codul embed a fost copiat

Patru tone de droguri pe care anchetatorii le-au confiscat în cadrul dosarelor instrumentate în primele 9 luni ale anului au fost distruse în mediu controlat de către Poliţia Română.

autor
Stirileprotv

Instituţia anunţă că 42 de grupări infracţionale organizate, cu ramificaţii în spaţiul european, au fost destructurate de la începutul anului.

Comisarul-şef de poliţie Daniel-Alexandru Radu, director al Centrului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, a anunţat, miercuri, că Poliţia Română, prin structurile specializate, a distrus aproximativ 4 tone de droguri aflate în custodia instituţiei.

”Operaţiunea s-a desfăşurat într-un mediu controlat, cu respectarea tuturor normelor de protecţie a mediului şi a procedurilor legale în vigoare. Cantităţile distruse provin din dosare penale instrumentate de structurile Poliţiei Române şi DIICOT, rezultate în urma unor activităţi complexe de investigare, supraveghere operativă şi cooperare internaţională în domeniul combaterii traficului de droguri”, a declarat Radu.

Acesta a precizat că printre cazurile reprezentative din această perioadă se numără destructurarea unei reţele transnaţionale de criminalitate organizată, responsabilă pentru traficul de pastile de captagon şi haşiş, în urma căreia a fost confiscată cea mai mare cantitate de astfel de substanţe din istoria Poliţiei Române;

Citește și
Trump
Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

De asemenea, tot în primele 9 luni, a fost capturată cantitatea de 1,4 tone de heroină pură, în Portul Constanţa, de către poliţiştii antidrog şi procurorii DIICOT, reprezentând cea mai mare cantitate de heroină confiscată vreodată în România şi a doua ca importanţă la nivelul Uniunii Europene, raportat la puritate şi volum.

”Distrugerea controlată a celor 4 tone de droguri reprezintă o etapă esenţială în procesul de gestionare a probelor materiale din dosarele penale, asigurând respectarea normelor legale şi a obligaţiilor internaţionale asumate de România în domeniul controlului drogurilor”, a mai precizat sursa citată.

Potrivit lui Radu, în perioada ianuarie–septembrie 2025, structurile de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au derulat peste 700 de acţiuni operative şi tactice în vederea identificării, monitorizării şi destructurării reţelelor implicate în traficul intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc.

În urma acestor activităţi, Poliţia Română şi D.I.I.C.O.T. au scos din piaţă peste două tone de droguri.

Ca urmare a acestor activităţi:

• au fost destructurate 42 de grupări infracţionale organizate, cu ramificaţii în spaţiul european;

• au fost efectuate peste 2.200 de percheziţii domiciliare;

• peste 2.500 de persoane au fost reţinute, arestate preventiv sau plasate sub control judiciar;

• au fost confiscate şi puse sub sechestru cantităţi semnificative de cocaină, heroină, canabis, haşiş, amfetamină, metamfetamină şi pastile de tip ecstasy, având o valoare de piaţă estimată la zeci de milioane de euro.

Sursa: News.ro

Etichete: droguri, politie,

Dată publicare: 22-10-2025 14:03

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Doisprezece ani după gratii și o condamnare la moarte. Fapta comisă de o femeie din UK care ar fi vrut să-și salveze fiul
Stiri externe
Doisprezece ani după gratii și o condamnare la moarte. Fapta comisă de o femeie din UK care ar fi vrut să-și salveze fiul

O femeie care a fost condamnată la moarte și a petrecut 12 ani într-o închisoare din Indonezia pentru trafic de droguri este trimisă înapoi în Marea Britanie, marți.

Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri
Stiri externe
Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Președintele Columbiei a acuzat Statele Unite de încălcare a suveranității spațiului maritim al țării și de uciderea unui pescar columbian în timpul unui atac în Caraibe, luna trecută.

Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”
Stiri actuale
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.

Recomandări
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28