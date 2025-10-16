Medic ginecolog: În sala de naștere, dacă lucrurile merg prost, medicul decide și explică – degeaba scrie cineva „Nu vreau”

Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu, șeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Elias, explică ce trebuie să facă medicii în sala de naștere atunci când apar complicații.

El avertizează că, în doar câteva minute, o sarcină aparent normală poate deveni una la risc, iar medicul este obligat să intervină pentru a salva viața femeii și a bebelușului.

Complicațiile pot apărea brusc

„Noțiunea de sarcină la risc este foarte discutabilă. Orice sarcină și orice naștere se poate transforma în naștere la risc, în cinci minute. Poți începe cu o femeie perfect sănătoasă, zâmbitoare, care pare să aibă o naștere normală, și în câteva minute lucrurile să degenereze major: copilul poate avea probleme de ritm cardiac, pot apărea sângerări, contracții anormale sau decolare de placentă. Sunt mii de situații care apar brusc și nu pot fi prevăzute”, a explicat medicul.

Medicul poate decide cezariana, indiferent de dorința inițială a părinților

Prof. Vlădăreanu spune că medicul are responsabilitatea de a lua decizia corectă în funcție de evoluția sarcinii, chiar dacă părinții își doresc o naștere naturală.

„Părinții pot spune orice, dar medicul trebuie să discearnă. Dacă o femeie spune «Vreau neapărat naștere naturală», bine, așteptăm contracțiile, dar dacă trece de 41 de săptămâni sau apar semne de risc – lipsa lichidului, placentă îmbătrânită – trebuie să adaptăm. Poți dori o naștere naturală, dar trebuie să accepți că uneori nu se poate”, explică profesorul.

„O naștere știi când începe, dar nu știi cum se termină”

Medicul afirmă că doar monitorizarea atentă și reacția rapidă pot salva vieți: „Nașterea vaginală se poate complica oricând. Există consimțământ informat pentru orice act medical, iar în acel document sunt menționate toate riscurile. În sala de naștere, dacă lucrurile merg prost, medicul decide și explică familiei – degeaba scrie cineva «Nu vreau». Trebuie să fii ferm și să spui: «De aici nu se mai poate». Au fost situații în care, pentru a salva viața, a trebuit să acționăm imediat.”

Trombofilia nu contraindică sarcina sau nașterea

Profesorul a explicat că multe femei se tem inutil din cauza diagnosticelor vehiculate frecvent.

„Trombofilia nu e o boală gravă și nu contraindică nici sarcina, nici nașterea, nici cezariana. Cazurile reale sunt foarte rare – cam 0,1% din ceea ce se vehiculează. S-a creat o adevărată modă în jurul acestui diagnostic”, a precizat Vlădăreanu.

Încrederea și comunicarea între medic și pacient sunt esențiale

Medicul subliniază importanța relației de încredere între gravide și obstetrician: „Contează foarte mult comunicarea deschisă. Riscurile trebuie explicate de la început, iar medicul trebuie să aibă libertatea de a decide cum intervine pentru a salva viețile. Relația medic–pacient se construiește încă din primele săptămâni ale sarcinii.”

„Scopul este ca mama să plece acasă teafără, cu un copil sănătos în brațe. Dacă de la început există o comunicare onestă, lucrurile merg bine. Dar dacă pacienta refuză orice recomandare medicală, medicul are dreptul să nu continue colaborarea.

Nu poți, în epoca rețelelor sociale, să te bazezi pe ce spune un influencer și să respingi ce spune un medic. Încrederea se construiește de la primele ecografii și trebuie să existe și în sala de naștere”, a concluzionat Prof. Radu Vlădăreanu.

O tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal. De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

