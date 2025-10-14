A strâns de gât un tânăr la un târg și a ajuns în comă, la spital. „Bem un păhărel, îi dăm în cap”

Un bărbat de 50 de ani din județul Alba a ajuns la spital în comă, direct de la un târg de toamnă, după ce ar fi făcut o glumă neinspirată.

S-a apropiat de un tânăr și l-a prins de gât, în joacă, însă acesta a reacționat din instinct și l-a lovit cu pumnul.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut pe o stradă din localitatea Pianu de Jos. După lăsarea serii, bărbatul de 50 de ani ar fi încercat să facă o glumă și l-ar fi atins pe tânăr în zona gâtului. În acel moment, băiatul s-a întors și, din reflex, ar fi lovit cu pumnul. Victima s-a dezechilibrat, a căzut și s-a izbit cu capul de asfalt.

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Iar acesta ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni corporale.”

Localnic: „A venit SMURD-ul și Poliția. Era acolo și ăla nu se mai mișca de jos. Era rămas acolo jos, pe asfalt, oamenii au aruncat apă pe el.”

Imediat, localnicii au sunat la 112. Pentru că starea bărbatului era gravă, s-a decis transferul de urgență la Târgu Mureș.

Dr. Grigorescu Bianca Liana, director medical Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș: „Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni cu un traumatism cranio-cerebral, cu hematom subtural fronto-temporal stâng, hemoragie și o fractură de calotă temporală stângă.”

Potrivit medicilor, pacientul, care se afla la Terapie Intensivă, a fost stabilizat, dar starea acestuia este în continuare gravă. Localnicii spun că în acea seară s-ar fi consumat și alcool:

„Bem un păhărel, îi dăm în cap.”

Tânărul a fost reținut inițial, iar acum este cercetat pentru lovire și alte violențe, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În funcție de evoluția victimei, încadrarea s-ar putea schimba.

