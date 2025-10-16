Un bărbat din Iași, aflat sub influența alcoolului, a fost lovit de o mașină după ce a traversat strada neregulamentar

Un pieton de 43 de ani, băut, a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină.

O cameră de supraveghere a surprins cum doi bărbați vor să traverseze strada neregulamentar.

Unul dintre ei a reușit să se ferească de autoturism, în timp ce victima este aruncată pe asfalt. A scăpat doar cu niște răni care nu-i pun viața în pericol.

Medicii numesc asta „norocul bețivului”. Bărbatul nu era conștient de ce i se întâmplă, iar corpul era într-o stare de relaxare. În cazul său, etilotestul a indicat 1,35 la mie.

Șoferul, care nu consumase alcool, a spus că s-a trezit cu pietonul pe capotă. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

