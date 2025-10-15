Accident grav la intrarea în Tecuci: un șofer din Galați, în comă după ce s-a răsturnat cu mașina

Un șofer este în comă, la spital, după un accident petrecut aseară la intrarea în municipiul Tecuci. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul de 43 de ani, din Galați, a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de descarcerare și au reușit să scoată din caroserie victima, aflată în stare de inconștiență.

Bărbatul a fost transportat inițial la Spitalul Municipal Tecuci și transferat apoi la Spitalul de Urgență din Galați.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările care au dus la această tragedie.





