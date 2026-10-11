Gestul său, pornit dintr-o idee simplă, s-a transformat într-o inițiativă comunitară care aduce zâmbete pe chipurile a sute de oameni, potrivit People.

Sarah Skinner, asistentă medicală specializată și coordonatoare clinică pentru îngrijiri critice la UMass Memorial Medical Center din Worcester, a oferit pe 8 octombrie pacienților unității medicale 850 de dalii cultivate în propria grădină, pentru a marca evenimentul devenit cunoscut sub numele de „Ziua Daliilor”.

„Să fii pacient într-un spital nu este deloc plăcut. Nimeni nu își dorește să fie acolo, dar circumstanțele vieții fac uneori acest lucru necesar. Schimbarea expresiei feței și a stării de spirit a pacienților în urma acestui mic gest de bunătate este vizibilă”, a declarat Skinner, în vârstă de 41 de ani, în exclusivitate pentru PEOPLE.

„În momentul în care intrăm în fiecare secție cu găleți pline de flori, începem să vedem oameni zâmbind și spunând: «Vă mulțumim că faceți asta. Înseamnă foarte mult pentru noi».”

„Să știm că putem ușura povara acestor pacienți, chiar și pentru scurt timp, este un lucru extraordinar. Nu subestimați niciodată impactul micilor gesturi de bunătate”, a adăugat ea.

Cum s-a transformat o idee simplă într-o inițiativă care aduce bucurie pacienților

Potrivit lui Skinner, „Ziua Daliilor” a pornit de la o idee simplă și s-a transformat într-un efort comunitar de amploare, susținut de New England Dahlia Society, un club 4-H din West Boylston, grupuri locale de mame și pasionați de grădinărit din comunitate.

„Să lucrezi în domeniul sănătății, în special în secțiile de terapie intensivă, poate fi dificil. Există multă tristețe și întâlnim pacienți și familii în cele mai grele zile din viața lor”, a povestit Skinner.

„Mulți dintre colegii noștri și-au dezvoltat diferite pasiuni pentru a face față durerii și provocărilor asociate muncii într-o secție de terapie intensivă, iar mulți dintre noi am început să cultivăm dalii.”

„Făceam schimb de tuberculi și sfaturi și învățam unii de la alții. Lucrurile au luat cu adevărat amploare în timpul pandemiei de COVID-19, când stresul, durerea și epuizarea profesională atinseseră niveluri extrem de ridicate”, a continuat ea.

„Cultivarea daliilor a devenit o modalitate de relaxare pentru noi toți. Ne scotea afară, în aer liber, și ne permitea să ne folosim mintea într-un mod diferit. În plus, era plăcut să fim înconjurați de flori frumoase.”

„Mulți dintre noi le ofeream prietenilor și vecinilor, iar unii colegi au început chiar mici afaceri cu flori. Însă mulți dintre noi ajunseserăm să avem mai multe flori decât știam ce să facem cu ele. Mă gândisem de câțiva ani să le ofer pacienților, înainte de a prezenta ideea conducerii spitalului, în 2024”, a adăugat Skinner.

„Sprijinul și încurajarea imediată din partea conducerii spitalului au pus bazele acestui eveniment, care a continuat să crească de atunci.”

Sarah Skinner a explicat că daliile au o caracteristică specială, care le face potrivite pentru această inițiativă.

„Daliile sunt unice prin faptul că se înmulțesc singure, astfel încât un singur tubercul se transformă într-o plantă mare, cu multe flori, și produce mai mulți tuberculi noi, care pot fi plantați în anul următor.”

„Ceea ce începe cu 10 tuberculi se transformă destul de repede în 100”, a explicat ea.

„La fel cum plantezi un tubercul și obții alte zeci în sezonul următor, această idee simplă și acest mic gest de bunătate s-au multiplicat și ne-au permis să aducem bucurie sutelor de pacienți din centrul medical.”

„Este o modalitate de a le reaminti pacienților noștri că sunt îngrijiți nu doar de echipele medicale, ci și de o întreagă comunitate care se gândește la ei.”

Skinner spune că a fost impresionată de sprijinul primit din partea colegilor, echipei, conducerii spitalului și comunității.

„Am fost copleșită de sprijinul colegilor mei, al echipei, al conducerii spitalului și al comunității”, a mărturisit ea.

„Când am propus prima dată ideea, m-am gândit că s-ar putea să nu aibă succes. Dar să fim aici, trei ani mai târziu, cu aproape 50 de participanți și aproape 1.000 de flori, este cu adevărat remarcabil.”

„Daliile sunt unice din multe puncte de vedere. Capacitatea lor de a se înmulți singure le face florile perfecte pentru acest eveniment și simbolizează cât de repede se poate răspândi bucuria printr-un singur gest”, a continuat mama a trei copii.

Gestul care a schimbat starea de spirit a unei paciente aflate într-un moment dificil

Privind în urmă la inițiativele sale caritabile din ultimii ani, Skinner a declarat pentru PEOPLE că primește în fiecare an mesaje de la pacienți și îngrijitori care au fost impresionați de „Ziua Daliilor”.

„În fiecare an primesc mesaje de la pacienți și îngrijitori care au fost emoționați de Ziua Daliilor.”

„Anul trecut, o pacientă care trecea printr-o perioadă deosebit de dificilă mi-a povestit că ajunsese la limita puterilor din cauza îngrijorării și a stresului, atunci când a primit o floare și o felicitare în salonul său de spital.”

„Ulterior, ne-a contactat pentru a ne spune că gestul i-a adus alinare și a ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra situației”, a adăugat ea.

În ceea ce privește viitorul evenimentului „Ziua Daliilor”, Skinner are planuri ambițioase.

„Sper să continuăm acest eveniment mulți ani de acum înainte. Mi-ar plăcea să îl extindem, dacă va fi posibil, și în alte unități ale centrului medical”, a declarat asistenta.