„În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene.

Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației. A evidențiat că aceste atacuri afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre”, se arată în comunicatul MAE.

Luni seară, SRI a transmis că incendiul de la platforma Carfil din Brașov a fost provocat de o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, care ar fi vizat și alte obiective strategice din UE. În dosar sunt cercetați doi cetățeni din Belarus și unul din Ucraina.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene”, a transmis serviciul secret.

MAI a precizat, tot luni seară, că autoritățile au intensificat măsurile de securitate după descoperirea unei presupuse rețele de sabotaj coordonate din Rusia care ar fi cauzat incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov.

Mai mult, premierul bulgar Rumen Radev a declarat, marți, că a fost singurul lider NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după atacurile cu drone.

România a indicat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri asupra unor nave în zona economică exclusivă a României, a declarat premierul bulgar Rumen Radev, conform Trud.

„Încă din primele minute ale incidentelor tragice care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare s-au aflat la faţa locului, în ciuda întunericului şi a condiţiilor meteorologice dificile. Am demonstrat că Bulgaria, ca stat civilizat, îşi poate îndeplini obligaţiile internaţionale în materie de căutare şi salvare în situaţii de urgenţă”, a afirmat Radev, potrivit News.ro.

El a precizat că a fost singurul premier din cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus în urma atacurilor cu drone, dar a subliniat că atunci când formulează acuzaţii, are şi dovezi clare.

„Am fost singurul premier dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei şi şi-a exprimat foarte clar poziţia. Dar am principii. Atunci când formulez acuzaţii, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri”, a adăugat Radev.