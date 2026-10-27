România a indicat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri asupra unor nave în zona economică exclusivă a României, a declarat premierul bulgar Rumen Radev, conform Trud.

„Încă din primele minute ale incidentelor tragice care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare s-au aflat la faţa locului, în ciuda întunericului şi a condiţiilor meteorologice dificile. Am demonstrat că Bulgaria, ca stat civilizat, îşi poate îndeplini obligaţiile internaţionale în materie de căutare şi salvare în situaţii de urgenţă”, a afirmat Radev, potrivit News.ro.

El a precizat că a fost singurul premier din cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus în urma atacurilor cu drone, dar a subliniat că atunci când formulează acuzaţii, are şi dovezi clare.

„Am fost singurul premier dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei şi şi-a exprimat foarte clar poziţia. Dar am principii. Atunci când formulez acuzaţii, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri”, a adăugat Radev.

„Acţionăm extrem de rapid şi cu responsabilitate. Am făcut tot posibilul, în condiţii dificile, pentru a recupera nava «Chelsea 3» şi pentru a începe o anchetă amănunţită. Ancora securităţii noastre o reprezintă UE şi NATO, precum şi un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, Statele Unite”, a mai declarat Radev.

În perioada 5-23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau au fost implicate în incidente asociate atacurilor cu drone în apropierea Bulgariei şi României, notează Trud.