Agenția Națională pentru Căutare și Salvare din Indonezia a anunțat duminică faptul că 15 supraviețuitori au fost găsiți, iar alte patru persoane au fost transportate la spital și la o clinică locală. Natura rănilor acestora nu a fost precizată.

Pompierii încă se luptau cu flăcările în unele zone ale fabricii duminică, în timp ce echipele de salvare căutau persoanele dispărute în părțile avariate ale clădirii, unde se crede că ar fi rămas blocați mai mulți angajați, potrivit BBC.

Mai mulți angajați, de negăsit

Fabrica se află în districtul Serang, provincia Banten, la aproximativ 50 de kilometri vest de Jakarta. Autoritățile nu au stabilit, deocamdată, cauza incendiului.

Guvernatorul provinciei Banten, Andra Soni, a declarat presei că se estimează că aproximativ 60 de persoane se aflau în fabrică în momentul izbucnirii incendiului.

Fotografiile și imaginile video de la fața locului au arătat clădirea de mari dimensiuni cuprinsă de flăcări în timpul nopții, pompierii luptând cu focul, iar echipele de intervenție recuperând cel puțin un trup dintre ruine duminică dimineață.

„Toți membrii echipei comune de căutare și salvare depun eforturi pentru a găsi persoanele dispărute, acordând în același timp prioritate siguranței personalului aflat la fața locului”, a transmis agenția de salvare.

Rudele angajaților dispăruți s-au adunat în fața fabricii, așteptând vești despre cei apropiați, potrivit relatărilor presei locale citate de AFP.

Pompierii au fost chemați la fabrică la ora locală 16:30 (09:30 GMT), însă clădirea era deja cuprinsă de flăcări, a relatat postul Kompas TV, citându-l pe responsabilul din cadrul serviciului de pompieri, Tubugas Machfudz.

„Când am ajuns la fața locului, o zonă întinsă era deja în flăcări. Prin urmare, nu am putut stabili dacă sistemul de protecție al companiei funcționa corespunzător sau nu”, a declarat acesta.

Potrivit autorităților pentru căutare și salvare, fabrica aparține companiei PT Fonusa Agung Mulia.

Pe LinkedIn, compania se prezintă drept o filială a UNIFAM, unul dintre cei mai mari producători de alimente și băuturi din Indonezia.