Începând cu 1 decembrie, vor fi închise complet, atât pentru traficul auto, cât și pentru cel pietonal, punctele de trecere a frontierei Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse, relatează Agerpres.

Restricția va fi impusă pentru o perioadă de 6 luni, urmând să fie prelungită sau ridicată după o nouă evaluare a situației de securitate.

MAE menține recomandarea adresată cetățenilor români privind evitarea deplasărilor în Federația Rusă.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Republica Estonia: +372 556 114 72.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de Internet www.mae.ro, tallinn.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat'', care oferă informații și sfaturi de călătorie.