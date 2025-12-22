Lege aprobată în Senat. Sancţiuni pentru medicii care răspândesc informatii false, ce pot pune în pericol sănătatea publică

22-12-2025 | 19:47
Spital
Senatul a aprobat luni o lege care sancționează medicii ce răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, prin orice mijloace, și care pot periclita sănătatea publică.

S-au înregistrat 79 voturi 'pentru', 38 'împotrivă' şi 2 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează în acest sens Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

"Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medical şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR", prevede proiectul adoptat.

De asemenea, actul normativ prevede că răspândirea, de către un medic, în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se sancţionează cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an, la prima abatere, şi cu retragerea calităţii de membru al CMR, la a doua abatere.

medic
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

