Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca

03-12-2025 | 16:59
premiera medicala

Pentru prima dată în România, medici din Cluj-Napoca au implantat unui pacient un nou tip de defibrilator, care nu necesită introducerea firelor direct în inimă, dar păstrează toate funcțiile unui dispozitiv clasic.

Doina Plăcintă

Potrivit specialiștilor, tehnologia este o alternativă mai puțin invazivă, care reduce din riscuri. Deja, la Institutul Inimii din Cluj au avut loc două astfel de intervenții.

Sorin Deji este primul pacient de la noi căruia i-a fost montat un tip nou de defibrilator. Are 71 de ani.

Sorin Deji, pacient: „Cordul meu nu făcea față la eforturi normale și oboseală.”

Față de celelalte aparate, acesta este unul extravascular — sonda lui nu ajunge în inimă, se pune sub stern. Astfel, este suficient de aproape de cord, dar riscul de infecție este redus. Iar bateria sa ține 12 ani, în loc de șase.

claudia motociclista maroc
Claudia și Alex, soții motocicliști care au parcurs 4.000 de kilometri până în Maroc, fluturând drapelul României

Stelian avea un stent cardiac de peste 10 ani. Spune că, la 59, cât are acum, dispozitivul nu mai făcea față.

Stelian Dăscăloiu, pacient: „Eram foarte stresat, nefiind protejat, știind care sunt problemele cu inima, oricând se putea întâmpla orice. Pe fond de stres, am avut un episod de tahicardie și am ajuns la spital. Acum sper să fie mult mai bine.”

Aparatele implantate la noi în premieră se folosesc în Europa de mai bine de doi ani.

Dr. Horia Roșianu, medic primar cardiolog: „Putem trata pacienți care au riscuri de implantare a unui defibrilator convențional, cum este primul pacient pe care l-am avut. Din cauza unor particularități anatomice, nu permitea efectiv introducerea sondei în inimă și nu puteam face nici extragerea sondelor pe care le are, pentru că riscul de moarte intraprocedurală ar fi fost foarte mare.”

Prețul unui astfel de defibrilator ajunge la 20.000 de euro, însă este decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Sursa: Pro TV

