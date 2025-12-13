Pacientele cu cancer de sân metastatic pot amâna chimioterapia. Metoda identificată de medici

13-12-2025 | 16:52
Adăugarea unei terapii ţintite în faza de menţinere a tratamentului poate prelungi perioada în care boala rămâne stabilă la unele paciente cu cancer de sân metastatic.

autor
Lorena Mihăilă

 Datele unui studiu clinic arată că această strategie poate întârzia momentul în care boala începe din nou să progreseze, fără a fi necesară reluarea chimioterapiei.

Consolidarea terapiei de întreţinere după un răspuns bun la tratamentul iniţial poate prelungi perioada în care boala rămâne stabilă la unele paciente cu cancer de sân metastatic. Un studiu clinic de fază avansată arată că adăugarea unei terapii ţintite în această etapă poate întârzia momentul în care boala începe din nou să progreseze.

Potrivit studiului, adăugarea unui inhibitor de tirozin-kinază în terapia de întreţinere a întârziat semnificativ progresia bolii la pacientele cu cancer de sân metastatic HER2-pozitiv care au răspuns bine la tratamentul iniţial. Inhibitorii de tirozin-kinază sunt medicamente care blochează proteina HER2 de pe celulele canceroase, contribuind la încetinirea sau oprirea creşterii tumorilor.

Cum a funcționat studiul

În studiu au fost incluse 654 de paciente diagnosticate cu cancer de sân avansat HER2-pozitiv, care finalizaseră tratamentul iniţial cu chimioterapie în combinaţie cu anticorpii monoclonali trastuzumab (Herceptin) şi pertuzumab (Perjeta), din portofoliul grupului farmaceutic elveţian Roche, fără semne de progresie a bolii. După această etapă, toate pacientele au trecut la terapia de întreţinere cu trastuzumab şi pertuzumab şi au fost repartizate aleatoriu să primească suplimentar fie inhibitorul de tirozin-kinază, fie un placebo.

La o urmărire mediană de 23 de luni, pacientele care au primit inhibitorul de tirozin-kinază au depăşit doi ani fără agravarea bolii, interval cunoscut ca supravieţuire fără progresie. Acest rezultat a reprezentat o îmbunătăţire de 8,6 luni comparativ cu grupul placebo, conform datelor prezentate la San Antonio Breast Cancer Symposium, cea mai mare reuniune de cercetare în cancerul de sân din lume, desfăşurat între 9 – 12 decembrie, şi publicate, miercuri, în Journal of Clinical Oncology - JCO.

Cercetătorii au menţionat că, în prezent, majoritatea pacientelor experimentează progresia bolii în decurs de doi ani de la începerea tratamentului şi sunt nevoite să reia chimioterapia.

Analiza pe subgrupuri a evidenţiat diferenţe în funcţie de statusul receptorilor hormonali. La pacientele cu tumori HR-negative, ale căror celule tumorale nu exprimă proteine care se leagă de hormoni specifici, riscul de progresie sau deces a fost redus cu 44,6%, iar supravieţuirea mediană fără progresie a crescut cu 12,3 luni. În cazul pacientelor cu tumori HR-pozitive, reducerea riscului de progresie sau deces a fost de 27,5%, cu o creştere de 6,9 luni a supravieţuirii mediane fără progresie.

Rezultatele subliniază importanţa intensificării ţintirii HER2 în faza de întreţinere, a declarat coordonatoarea studiului, dr. Erika Hamilton, de la Sarah Cannon Research Institute din Nashville. Potrivit acesteia, prelungirea fazei de întreţinere permite menţinerea controlului asupra bolii şi extinde perioada în care pacientele pot rămâne fără chimioterapie.

Medicamentul tucatinib (Tukysa), dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer, este deja aprobat pentru utilizare în cancerul colorectal (în Statele Unite) şi în combinaţie cu alte tratamente pentru stadiile avansate ale cancerului de sân, în Uniunea Europeană.

Sursa: News.ro

