Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici

Stiri actuale
09-12-2025 | 07:53
×
Codul embed a fost copiat

Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele medicilor.

autor
Cătălin Covrig,  Marius Grama

Unii vin cu diagnosticul de acasă și acceptă cu greu sfaturile specialiștilor. Alții ajung să se certe cu doctorii, pentru că nu urmează întocmai pașii indicați de AI. Însă medicii atrag atenția: astfel de aplicații nu pot înlocui un consult.

Un tânăr de 30 de ani a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. Abia se mai ținea pe picioare, iar medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă, ca să-i salveze viața. Doctorii au convins cu greu pacientul că operația era singura soluție.

Autodiagnosticare cu ajutorul AI

Dr. Constantin Truș, medic chirurg: „Practic s-a cam autodiagnosticat folosind ChatGPT-ul. A colectat din mediul online tot felul de informații legate de afecțiunea respectivă, cum ar fi tipul de intervenție, îngrijirile postoperatorii, durata intervenției.”

Nici după operație, lucrurile nu s-au liniștit.

Citește și
fraude digitale
Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare

Dr. Constantin Truș, medic chirurg: „Cât a durat intervenția? I-am răspuns că 20 de minute și a sărit ca ars, supărat că chatul îi spunea că trebuie să dureze aproximativ o oră. Ce-am făcut? Înseamnă că nu l-am operat cum trebuie?"

Medicii de la Secția de Primiri Urgențe din Constanța spun că au parte aproape zilnic de probleme asemănătoare. Un pacient de 48 de ani, de exemplu, a venit la spital deja cu diagnosticul pus de inteligența artificială.

Dr. Salim Camer, șef UPU Spitalul Județean Constanța: „Bănuia că face un accident vascular. Imaginați-vă cât de greu ne-a fost ca să-l convingem pe omul acela că nu are AVC. Efectiv a fost convins că diagnosticul a fost unul greșit.”

Și medicii de familie se confruntă cu fenomenul periculos.

Dr. Valentin Boldea, medic de familie: „Vin cu diagnostice puse și chiar scheme de tratament generate de inteligența artificială.”

Nicolae Manea, președintele Federației Sanitas Constanța: „Menirea profesioniștilor din sănătate este să salveze vieți și să trateze boli, nicidecum să se ia la întrecere cu inteligența artificială.”

Pacienții folosesc AI în scop medical

Chiar dacă aplicațiile de AI avertizează că răspunsurile nu trebuie să înlocuiască mersul la doctor, mulți oameni recunosc că le folosesc în scopuri medicale.

Pacientă: „Am folosit ChatGPT și am întrebat despre efectele medicamentelor, cum acționează, ce contraindicații au.”

Pacientă: „Am vrut să mă mai documentez de pe internet, dar am văzut că unele lucruri sunt... nu ce este în realitate.”

Realitatea e confirmată de studii, care arată că 30% dintre pacienți au folosit aplicații de sănătate asistate de inteligența artificială.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, medici, medicina, inteligenta artificiala, diagnostic,

Dată publicare: 09-12-2025 07:20

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor
iLikeIT
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor

Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?

Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare
Stiri actuale
Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. România se află printre țările în care fenomenul ia amploare

Numărul fraudelor digitale care folosesc inteligența artificială a crescut la nivel global cu 180% în acest an, iar România se află printre țările în care fenomenul ia amploare.

Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență
Stiri Diverse
Comisia Europeană investighează din nou Meta: „Încălcare a regulilor de concurență" legate de WhatsApp și AI

Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligență artificială, în contextul intensificării controalelor UE asupra marilor companii tehnologice din SUA.

Computerele și telefoanele, mai scumpe din cauza inteligenței artificiale. Cererea mare care a dat stocurile peste cap
iLikeIT
Computerele și telefoanele, mai scumpe din cauza inteligenței artificiale. Cererea mare care a dat stocurile peste cap

Inteligența Artificială poate scumpi computerele și telefoanele mobile. Cererea tot mai ridicată de componente pentru centrele de date dă stocurile peste cap.

Care sunt avantajele unui calculator care rulează inteligența artificială local. Nu are nevoie de internet și este gratuit
Stiri actuale
Care sunt avantajele unui calculator care rulează inteligența artificială local. Nu are nevoie de internet și este gratuit

Așa arată viitorul. Cel puțin asta ni se tot spune. Un calculator scump poate să ruleze inteligența artificială local, fără să mai fie nevoie de un abonament ChatGPT.    

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28