Ce s-a întâmplat cu Artan. A fost resuscitat timp de o oră de medici

„Artan”, cum îl cunoșteam cu toții, fondatorul trupei „Timpuri noi”, a murit marți, la 64 de ani. Adrian Pleșca, pe numele său real, s-a stins la Spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Adrian Pleșca a început să se simtă rău marți, când se afla acasă. Soția ar fi chemat ambulanța și a fost transportat la spitalul Sf. Pantelimon. Din păcate artistul ar fi intrat în stop cardio-respirator imediat ce a ajuns la spital.

A fost resuscitat aproape o oră, dar din păcate nu a putut fi salvat. Miercuri urmează să fie făcută necropsia, care va stabili cauza decesului.

Adrian Pleșca avea 64 de ani. Formația „Timpuri noi” a fost fondată în 1983 și a cântat despre subiecte controversate pentru acele vremuri. Succesul a venit în anii '90, odată cu piese precum „Perfect”, și „Tanța” iar „Timpuri Noi” și „De regiune superior” sunt albume iubite de public. Solistul a făcut parte și din formația Partizan, fondată în 2001.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













