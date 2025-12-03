Greșeala pe care o fac oamenii și poate duce la pierderea auzului. Avertismentul dat de medici

03-12-2025 | 09:28
Se rupe timpanul după un traumatism? Nu puneți niciun fel de medicament în ureche, ne spun medicii, asta ca să nu faceți și mai mult rău.

Infecțiile urechii, recidivante, afetează prima oară timpanul. Apoi, cele mai mici oase din organism, cele care participă la auz. Infecțiile netratate corect duc la distrugeri la acest nivel.

Aveți un traumatism, care lezează timpanul. Nu puneți niciun medicament în ureche, ne spun medicii. Vă dați seama că timpanul suferă, dacă simțiți că intră aer prin ureche.

Adina Popescu medic primar ORL: Ideea ar fi ca atunci când avem o perforație post-traumatic – lovitură, palmă, minge, accident sportiv, ideea e să nu bagăm nimc în ureche. De obicei, vin la camera de gardă, după ce își pun picături. Vin deja suprainfectate leziunile. Deci, întâi sterilizezi locul, apoi închizi perforația”.

Timpanul fisurat, corect tratat de către medic, are toate șansele să se vindece. Lăsat să se infecteze, determină supurații repetate.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Nu lăsati infecțiile netratate, dar tratate corect – conform anti-biogramei, trebuie văzut contexul nas, gât, urechi ca un tot”.

Infecțiile trenante distrug timpanul. Apoi, suferă urechea medie, unde găsim cele mai mici oase din organism. Acestea participă la funcția auditivă. Infecțiile netrate corect duc la distrugeri la acest nivel. Nu mai auziți bine.

Mediul ORL trebuie să sterilizeze zona afectată, dar funcția auditivă e greu de recuperat, odată pierdută. Auzul pierdut, după infecții, se recuperează prin protezare auditivă:

Ionuț Ștefănescu, audiolog: „În cazul în care se cronicizează, acestea pot fi recuperate prin protezare auditivă pentru că în urechea medie s-a distrus lanțul de oscioare și componentele, care fac urechea medie să funcționeze – timpanul, oscioarele. Și atunci recuperarea auditivă se fac prin protezare auditivă”.

Otitele supurate, corect tratate, din păcate pot fi reactivate printr-o nouă infecție în zona ORL.

Sursa: Pro TV

