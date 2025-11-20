Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Stiri actuale
20-11-2025 | 12:36
klaus iohannis si carmen
X/@@KlausIohannis

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

autor
Stirileprotv

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu” se arată într-un comunicat al Fiscului.

Lipsa de folosință înseamnă sumele, stabilite prin expertiză, care ar fi trebuit încasate de reclamant, adică de stat, din exploatarea imobilului pe perioada cât a fost deținut ilegal de soții Iohannis.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Citește și
Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, Brazilia
Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului” precizează ANAF.

Măsurile asiguratorii prevăzute de legislație sunt sechestru asigurător și poprirea conturilor.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român” mai arată reprezentanții Fiscului.

Iohannis ar datora statului 1 milion de euro

În septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Este important însă de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală, deci Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată, astfel că s-a ajuns în instanță. 

 Averea soților Iohannis

 
Potrivit ultimei declarații de avere depuse de Klaus Iohannis în mai 2024, acesta a avut în ultimul an un salariu anual net de 186.749 lei, adică 15.562 lei lunar. În euro, la cursul de schimb din luna mai 2024, președintele României avea 3.131 de euro lunar, respectiv 37.000 de euro anual.
 
Soția sa, Carmen Iohannis, profesor de limba engleză la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, a câștigat 49.553 lei, adică 4.129 lei lunar.
 
Pe lângă salarii, soții Iohannis au și venituri din chirii. Cei doi dețin mai multe proprietăți în Sibiu, care le aduc sume semnificative în fiecare an: trei apartamente de 84,6 mp, 253 mp și 67 mp, și trei case de locuit de 377 mp, 76 mp și 64 mp.
 
Din cele trei case de locuit, o excludem pe cea care face obiectul acestui dosar, deci familia Iohannis a rămas, în prezent cu două.
 
Conform declarației de avere a președintelui, familia Iohannis câștiga anual aproximativ 79.070 de lei din chirii, ceea ce înseamnă în jur de 6.664 de lei pe lună. 
 

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, klaus iohannis, anaf, case, sechestru, poprire,

Dată publicare: 20-11-2025 12:13

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, într-o conferință de presă Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are
Stiri Sociale
Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro
Stiri actuale
Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unei jumătăți de imobil din Sibiu, pe care ei l-au dat în chirie timp de 17 ani unei bănci comerciale.

Politolog, după ce Iohannis a fost somat să plătească un milion de euro: Decepția creată nu va fi egalată prea curând
Stiri Politice
Politolog, după ce Iohannis a fost somat să plătească un milion de euro: Decepția creată nu va fi egalată prea curând

Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București a transmis un mesaj după ce fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să să plătească 4,7 milioane lei.

Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro
Stiri actuale
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28