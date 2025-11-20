Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.
„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu” se arată într-un comunicat al Fiscului.
Lipsa de folosință înseamnă sumele, stabilite prin expertiză, care ar fi trebuit încasate de reclamant, adică de stat, din exploatarea imobilului pe perioada cât a fost deținut ilegal de soții Iohannis.
„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.
Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului” precizează ANAF.
Măsurile asiguratorii prevăzute de legislație sunt sechestru asigurător și poprirea conturilor.
„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român” mai arată reprezentanții Fiscului.
Iohannis ar datora statului 1 milion de euro
În septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane de lei.
Este important însă de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală, deci Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată, astfel că s-a ajuns în instanță.
Averea soților Iohannis
