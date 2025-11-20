Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu” se arată într-un comunicat al Fiscului.

Lipsa de folosință înseamnă sumele, stabilite prin expertiză, care ar fi trebuit încasate de reclamant, adică de stat, din exploatarea imobilului pe perioada cât a fost deținut ilegal de soții Iohannis.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului” precizează ANAF.

Măsurile asiguratorii prevăzute de legislație sunt sechestru asigurător și poprirea conturilor.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român” mai arată reprezentanții Fiscului.

Iohannis ar datora statului 1 milion de euro

În septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Este important însă de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală, deci Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată, astfel că s-a ajuns în instanță.

Averea soților Iohannis

Potrivit ultimei declarații de avere depuse de Klaus Iohannis în mai 2024, acesta a avut în ultimul an un salariu anual net de 186.749 lei, adică 15.562 lei lunar. În euro, la cursul de schimb din luna mai 2024, președintele României avea 3.131 de euro lunar, respectiv 37.000 de euro anual.

Soția sa, Carmen Iohannis, profesor de limba engleză la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, a câștigat 49.553 lei, adică 4.129 lei lunar.

Pe lângă salarii, soții Iohannis au și venituri din chirii. Cei doi dețin mai multe proprietăți în Sibiu, care le aduc sume semnificative în fiecare an: trei apartamente de 84,6 mp, 253 mp și 67 mp, și trei case de locuit de 377 mp, 76 mp și 64 mp.

Din cele trei case de locuit, o excludem pe cea care face obiectul acestui dosar, deci familia Iohannis a rămas, în prezent cu două.

Conform declarației de avere a președintelui, familia Iohannis câștiga anual aproximativ 79.070 de lei din chirii, ceea ce înseamnă în jur de 6.664 de lei pe lună.

