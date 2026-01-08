Injecțiile pentru slăbit „ar putea fi necesare pe viață” pentru menținerea greutății, sugerează noi cercetări

08-01-2026
obezitate
Shutterstock

Injecțiile pentru slăbit Mounjaro și Wegovy ar putea trebui continuate pe viață pentru a menține obezitatea sub control, sugerează noi cercetări, informează Sky News.

Vlad Dobrea

Constatarea îi va descuraja pe cei care își întind bugetele familiale pentru a-și permite tratamentul, care poate costa până la 400 de dolari pe lună, în funcție de doză și de medicament.

Aproape două milioane de adulți britanici au folosit aceste injecții în ultimul an. Iar marea majoritate plătesc tratamentul din fonduri proprii.

Potrivit noilor cercetări, aproximativ jumătate dintre utilizatori întrerup tratamentul în decurs de un an. Acest lucru se întâmplă adesea din cauza efectelor secundare sau a costurilor.

Însă apoi este nevoie, în medie, de doar un an și jumătate pentru ca oamenii să pună la loc toată greutatea pierdută, arată rezultatele publicate în British Medical Journal.

Profesoara Susan Jebb, expert în dietă și sănătatea populației la Universitatea din Oxford, a declarat pentru Sky News că acest lucru sugerează că tratamentul ar putea trebui să fie pe termen lung.

„Majoritatea persoanelor care trăiesc cu obezitate, care au toată acea predispoziție genetică și metabolică de a lua în greutate, vor avea nevoie de un anumit tip de sprijin pe tot parcursul vieții”, a spus ea.

„Fie că este vorba de medicație pe viață sau de medicație administrată periodic, combinată cu alte tratamente, nu știm încă.

„Marea întrebare fără răspuns este cum îi ajuți pe oameni să mențină greutatea. Iar acesta este un proces diferit față de cel necesar pentru a slăbi.”

Conservanții folosiți frecvent pentru a menține siguranța alimentelor și a le prelungi durata de valabilitate ar putea fi asociați unui risc mare pentru mai multe tipuri de cancer și diabet de tip 2, conform a două studii recente realizate în Franța.

