Diabetul zaharat de tip 2 poate modifica fizic inima pacienților. Explicațiile oamenilor de știință

O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arată că diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii şi modul în care aceasta produce energie.

Aceste rezultate ajută la explicarea motivului pentru care pacienţii cu diabet au un risc mult mai mare de a dezvolta insuficienţă cardiacă.

Studiul, publicat recent în EMBO Molecular Medicine, a fost condus de dr. Benjamin Hunter și conf. dr. Sean Lal de la Școala de Științe Medicale. Echipa a analizat țesut cardiac uman donat de pacienți care au primit transplanturi de inimă în Sydney, comparându-l cu țesut provenit de la donatori sănătoși.

Analiza a arătat că diabetul determină modificări moleculare specifice în interiorul celulelor cardiace și schimbă structura fizică a mușchiului inimii. Aceste efecte au fost cele mai pronunțate la pacienții cu cardiomiopatie ischemică, principala cauză a insuficienței cardiace.

„De mult timp observăm o corelație între bolile de inimă și diabetul de tip 2, dar aceasta este prima cercetare care analizează simultan diabetul și boala cardiacă ischemică și descoperă un profil molecular unic la persoanele care suferă de ambele afecțiuni. Rezultatele noastre arată că diabetul modifică modul în care inima produce energie, își menține structura sub stres și se contractă pentru a pompa sângele. Folosind tehnici avansate de microscopie, am putut observa modificări directe ale mușchiului cardiac, sub forma unei acumulări de țesut fibros”, a declarat dr. Hunter.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în multe țări ale lumii, iar noul studiu leagă bolile de inimă și diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potențiale.

Pentru a înțelege mai bine modul în care diabetul afectează inima, cercetătorii au studiat țesut cardiac atât de la pacienți cu transplant, cât și de la persoane sănătoase. Această examinare directă le-a permis să observe modul în care diabetul influențează biologia inimii la pacienți umani reali, nu doar pe baza modelelor animale.

Rezultatele au arătat că diabetul este mai mult decât o comorbiditate pentru bolile de inimă – el accelerează activ insuficiența cardiacă, prin perturbarea unor procese biologice esențiale și remodelarea mușchiului cardiac la nivel microscopic.

„Efectul metabolic al diabetului asupra inimii nu este pe deplin înțeles la oameni”, a spus dr. Hunter.

Cum perturbă diabetul alimentarea energetică a inimii

În inimile sănătoase, energia este produsă în principal din grăsimi, dar și glucoza și cetonele contribuie la acest proces. Cercetări anterioare au arătat că utilizarea glucozei crește în insuficiența cardiacă. Totuși, diabetul interferează cu acest mecanism prin reducerea sensibilității celulelor cardiace la insulină.

Dincolo de producerea energiei, cercetătorii au descoperit că diabetul afectează proteinele responsabile de contracția mușchiului cardiac și de reglarea calciului. La pacienții cu diabet și boală cardiacă ischemică, aceste proteine erau produse în cantități mai mici. În același timp, în inimă se acumula exces de țesut fibros, ceea ce făcea mușchiul mai rigid și mai puțin capabil să pompeze sângele eficient.

„Secvențierea ARN a confirmat că multe dintre aceste modificări proteice se reflectă și la nivelul transcripției genice, în special în căile implicate în metabolismul energetic și structura țesuturilor, ceea ce întărește celelalte observații ale noastre”, a explicat dr. Hunter.

Potrivit autorilor studiului, identificarea disfuncției mitocondriale și a căilor asociate fibrozării deschide calea către noi abordări terapeutice.

De asemenea, rezultatele studiului ar putea fi folosite și pentru a îmbunătăți criteriile de diagnostic și strategiile de management al bolii, atât în cardiologie, cât și în endocrinologie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













