Diabetul zaharat de tip 2 poate modifica fizic inima pacienților. Explicațiile oamenilor de știință

07-01-2026 | 10:04
Inima
O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arată că diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii şi modul în care aceasta produce energie.

 

Ioana Andreescu

Aceste rezultate ajută la explicarea motivului pentru care pacienţii cu diabet au un risc mult mai mare de a dezvolta insuficienţă cardiacă.

Studiul, publicat recent în EMBO Molecular Medicine, a fost condus de dr. Benjamin Hunter și conf. dr. Sean Lal de la Școala de Științe Medicale. Echipa a analizat țesut cardiac uman donat de pacienți care au primit transplanturi de inimă în Sydney, comparându-l cu țesut provenit de la donatori sănătoși.

Analiza a arătat că diabetul determină modificări moleculare specifice în interiorul celulelor cardiace și schimbă structura fizică a mușchiului inimii. Aceste efecte au fost cele mai pronunțate la pacienții cu cardiomiopatie ischemică, principala cauză a insuficienței cardiace.

„De mult timp observăm o corelație între bolile de inimă și diabetul de tip 2, dar aceasta este prima cercetare care analizează simultan diabetul și boala cardiacă ischemică și descoperă un profil molecular unic la persoanele care suferă de ambele afecțiuni. Rezultatele noastre arată că diabetul modifică modul în care inima produce energie, își menține structura sub stres și se contractă pentru a pompa sângele. Folosind tehnici avansate de microscopie, am putut observa modificări directe ale mușchiului cardiac, sub forma unei acumulări de țesut fibros”, a declarat dr. Hunter.

inima
Ce rol are proteina C-reactivă în evaluarea bolilor de inimă. Explicațiile specialiștilor

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în multe țări ale lumii, iar noul studiu leagă bolile de inimă și diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potențiale.

Pentru a înțelege mai bine modul în care diabetul afectează inima, cercetătorii au studiat țesut cardiac atât de la pacienți cu transplant, cât și de la persoane sănătoase. Această examinare directă le-a permis să observe modul în care diabetul influențează biologia inimii la pacienți umani reali, nu doar pe baza modelelor animale.

Rezultatele au arătat că diabetul este mai mult decât o comorbiditate pentru bolile de inimă – el accelerează activ insuficiența cardiacă, prin perturbarea unor procese biologice esențiale și remodelarea mușchiului cardiac la nivel microscopic.

„Efectul metabolic al diabetului asupra inimii nu este pe deplin înțeles la oameni”, a spus dr. Hunter.

Cum perturbă diabetul alimentarea energetică a inimii

În inimile sănătoase, energia este produsă în principal din grăsimi, dar și glucoza și cetonele contribuie la acest proces. Cercetări anterioare au arătat că utilizarea glucozei crește în insuficiența cardiacă. Totuși, diabetul interferează cu acest mecanism prin reducerea sensibilității celulelor cardiace la insulină.

Dincolo de producerea energiei, cercetătorii au descoperit că diabetul afectează proteinele responsabile de contracția mușchiului cardiac și de reglarea calciului. La pacienții cu diabet și boală cardiacă ischemică, aceste proteine erau produse în cantități mai mici. În același timp, în inimă se acumula exces de țesut fibros, ceea ce făcea mușchiul mai rigid și mai puțin capabil să pompeze sângele eficient.

„Secvențierea ARN a confirmat că multe dintre aceste modificări proteice se reflectă și la nivelul transcripției genice, în special în căile implicate în metabolismul energetic și structura țesuturilor, ceea ce întărește celelalte observații ale noastre”, a explicat dr. Hunter.

Potrivit autorilor studiului, identificarea disfuncției mitocondriale și a căilor asociate fibrozării deschide calea către noi abordări terapeutice.

De asemenea, rezultatele studiului ar putea fi folosite și pentru a îmbunătăți criteriile de diagnostic și strategiile de management al bolii, atât în cardiologie, cât și în endocrinologie.

07-01-2026 10:04

De Crăciun, în inima Maramureșului istoric, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație. Turiștii sunt încântați
De Crăciun, în inima Maramureșului istoric, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație. Turiștii sunt încântați

Crăciunul în Maramureș nu ar fi complet fără festivalul de datini și obiceiuri. S-au convins de asta oaspeții care au lăsat căldura și confortul pensiunilor ca să vadă colindătorii. Seara, gazdele au încins focul în sobe și i-au așteptat cu masa pusă.

Ce rol are proteina C-reactivă în evaluarea bolilor de inimă. Explicațiile specialiștilor
Ce rol are proteina C-reactivă în evaluarea bolilor de inimă. Explicațiile specialiștilor

De ce inflamaţia măsurată prin proteina C-reactivă prezice mai bine bolile de inimă decât colesterolul „rău”?

De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor

O porție de legume în fiecare zi înseamnă doza minimă prin care putem să luăm potasiu din alimente. De ce potasiu? Pentru că, datorită acestui mineral, dar și datorită sodiului, ne bate inima.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.  

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios"
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

