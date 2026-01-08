OpenAI lansează noua platformă ChatGPT Health. Utilizatorii își pot conecta fișele medicale și aplicațiile de wellness

OpenAI a anunțat miercuri lansarea ChatGPT Health, care va permite utilizatorilor să își conecteze în mod securizat fișele medicale și aplicațiile de wellness la chatbot-ul de inteligență artificială.

OpenAI a precizat că ChatGPT Health nu este destinat diagnosticării sau tratamentului și nu trebuie să înlocuiască îngrijirea medicală. Scopul experienței este de a ajuta utilizatorii să gestioneze întrebările de zi cu zi și de a face răspunsurile ChatGPT mai relevante, bazându-se pe propriile informații de sănătate ale utilizatorului, potrivit CNBC.

„ChatGPT Health reprezintă un pas în transformarea ChatGPT într-un super-asistent personal care te poate sprijini cu informații și instrumente pentru atingerea obiectivelor tale în orice domeniu al vieții,” a scris Fidji Simo, CEO al departamentului de aplicații de la OpenAI, într-o postare pe Substack.

Dezvoltat în colaborare cu medici

OpenAI a precizat că ChatGPT Health are un spațiu dedicat în cadrul chatbot-ului, astfel încât toate fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de alte chat-uri. Informațiile și amintirile din ChatGPT Health nu vor ieși din acel spațiu și conversațiile nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale OpenAI.

Startup-ul a făcut parteneriat cu b.well, care furnizează infrastructura pentru conectivitatea datelor de sănătate, permițând utilizatorilor să își partajeze fișele medicale cu ChatGPT Health.

De asemenea, utilizatorii vor putea să se conecteze la Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, startup-ul de teste de laborator Function și alte surse de date. Serviciile pot fi conectate din setările aplicațiilor sau instrumentelor. ChatGPT Health a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu medici, potrivit OpenAI.

OpenAI și-a intensificat recent implicarea în domeniul sănătății.

După lansarea modelului GPT-5 în august, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat pentru CNBC că sănătatea este „poate domeniul în care se înregistrează cele mai mari progrese dintre toate categoriile”.

Startup-ul a declarat miercuri că „sute de milioane” de oameni pun întrebări legate de sănătate și wellness în fiecare săptămână.

ChatGPT Health va fi disponibil inițial pentru un grup restrâns de utilizatori timpurii, care vor oferi feedback și vor contribui la rafinarea experienței. OpenAI a precizat că va extinde accesul în săptămânile următoare.

