OpenAI lansează noua platformă ChatGPT Health. Utilizatorii își pot conecta fișele medicale și aplicațiile de wellness

Stiri Stiinta
08-01-2026 | 09:33
openai chatgpt
Profimedia

OpenAI a anunțat miercuri lansarea ChatGPT Health, care va permite utilizatorilor să își conecteze în mod securizat fișele medicale și aplicațiile de wellness la chatbot-ul de inteligență artificială.

autor
Aura Trif

OpenAI a precizat că ChatGPT Health nu este destinat diagnosticării sau tratamentului și nu trebuie să înlocuiască îngrijirea medicală. Scopul experienței este de a ajuta utilizatorii să gestioneze întrebările de zi cu zi și de a face răspunsurile ChatGPT mai relevante, bazându-se pe propriile informații de sănătate ale utilizatorului, potrivit CNBC.

„ChatGPT Health reprezintă un pas în transformarea ChatGPT într-un super-asistent personal care te poate sprijini cu informații și instrumente pentru atingerea obiectivelor tale în orice domeniu al vieții,” a scris Fidji Simo, CEO al departamentului de aplicații de la OpenAI, într-o postare pe Substack.

Dezvoltat în colaborare cu medici

OpenAI a precizat că ChatGPT Health are un spațiu dedicat în cadrul chatbot-ului, astfel încât toate fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de alte chat-uri. Informațiile și amintirile din ChatGPT Health nu vor ieși din acel spațiu și conversațiile nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale OpenAI.

Startup-ul a făcut parteneriat cu b.well, care furnizează infrastructura pentru conectivitatea datelor de sănătate, permițând utilizatorilor să își partajeze fișele medicale cu ChatGPT Health.

Citește și
chatgpt
Un tânăr din SUA a murit de la o supradoză după ce a cerut sfaturi despre droguri de la ChatGPT

De asemenea, utilizatorii vor putea să se conecteze la Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, startup-ul de teste de laborator Function și alte surse de date. Serviciile pot fi conectate din setările aplicațiilor sau instrumentelor. ChatGPT Health a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu medici, potrivit OpenAI.

OpenAI și-a intensificat recent implicarea în domeniul sănătății.

După lansarea modelului GPT-5 în august, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat pentru CNBC că sănătatea este „poate domeniul în care se înregistrează cele mai mari progrese dintre toate categoriile”.

Startup-ul a declarat miercuri că „sute de milioane” de oameni pun întrebări legate de sănătate și wellness în fiecare săptămână.

ChatGPT Health va fi disponibil inițial pentru un grup restrâns de utilizatori timpurii, care vor oferi feedback și vor contribui la rafinarea experienței. OpenAI a precizat că va extinde accesul în săptămânile următoare.

Anemia, cea mai frecventă boală, nu se tratează doar cu fier. Explicațiile medicilor

Sursa: CNBC

Etichete: platforma, inteligenta artificiala, medical, ChatGPT, openai,

Dată publicare: 08-01-2026 09:33

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
Citește și...
Căsătorie anulată în Țările de Jos după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța
Stiri externe
Căsătorie anulată în Țările de Jos după ce discursul de nuntă a fost generat de ChatGPT. Ce spune instanța

În Olanda, ChatGPT „s-a invitat” la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul Civil.

Un tânăr din SUA a murit de la o supradoză după ce a cerut sfaturi despre droguri de la ChatGPT
Stiri externe
Un tânăr din SUA a murit de la o supradoză după ce a cerut sfaturi despre droguri de la ChatGPT

Un student din California a murit în urma unei supradoze după ce ar fi apelat la ChatGPT pentru sfaturi despre cum să consume droguri, susține mama sa.

OpenAI și Microsoft dați în judecată după ce ChatGPT ar fi încurajat un bărbat să își ucidă mama
Stiri externe
OpenAI și Microsoft dați în judecată după ce ChatGPT ar fi încurajat un bărbat să își ucidă mama

OpenAI și principalul său susținător financiar, Microsoft, au fost dați în judecată joi, înCalifornia, în urma unor acuzații conform cărora chatbotul popular ChatGPT ar fi încurajat un bărbat cu probleme mintale să își ucidă mama și apoi să se sinucidă.

Recomandări
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce unele spitale nu au personal
Stiri Sanatate
România pierde milioane de lei pentru formarea medicilor care nu ajung să profeseze, în timp ce unele spitale nu au personal

Statul pierde milioane de lei pentru instruirea absolvenților de medicină care nu ajung să profeseze. După șase ani de facultate, plătiți din bani publici, mii de tineri rămân în afara sistemului sanitar, spune ministrul Sănătății.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Ianuarie 2026

47:38

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59