Sebastian Stan, în negocieri pentru „The Batman Part II", alături de Robert Pattinson

07-01-2026 | 10:11
Actorul american de origine română Sebastian Stan, câștigător al Globului de Aur și nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios.

Ioana Andreescu

Stan nu este străin de eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere că l-a interpretat pe Bucky Barnes/The Winter Soldier în numeroase filme Marvel. Nu este clar ce rol va juca în viitoarea aventură a Cavalerului Negru și dacă va fi adversarul sau aliatul lui Bruce Wayne, informează Variety.

Mult așteptata continuare a filmului cu supereroi, regizată de Matt Reeves, va intra în producție în primăvară, urmând să fie lansată în octombrie 2027 de Warner Bros. „The Batman” a fost lansat în martie 2022 și a încasat 772 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

„The Batman Part II”, scris de Reeves și Mattson Tomlin, a adăugat recent nominalizata la Oscar Scarlett Johansson la o distribuție secundară deja plină de vedete, cu Colin Farrell revenind în rolul lui Oz Cobb (alias The Penguin), Jeffrey Wright în rolul comisarului James Gordon și Andy Serkis în rolul lui Alfred Pennyworth. Barry Keoghan este, de asemenea, așteptat să apară din nou în rolul Joker. Johansson și Stan au lucrat împreună în mai multe aventuri ale Avengers. El a mai apărut alături de Pattinson în „The Devil All the Time”, o poveste care a debutat pe Netflix în 2020.

„The Batman Part II” a avut o lungă perioadă de gestare, Reeves lucrând pentru a-și depăși prima versiune a aventurii din benzile desenate, apreciată de critici și plină de realism.

vedete, alegeri prezidentiale
George Simion sau Nicușor Dan? Cu cine votează Costi Ioniță, Sebastian Stan, Delia, Ilie Năstase, Andreea Bălan, Dani Mocanu

„A fost o călătorie lungă, dar sunt incredibil de entuziasmat. Sunt foarte mândru de scenariul pe care l-am scris împreună cu Mattson”, a declarat Reeves pentru Variety la Premiile Emmy, în septembrie.

Regizorul a dezvăluit, de asemenea, măsurile extreme la care a recurs echipa filmului „The Batman” pentru a păstra secretul poveștii. „Am pus scenariul într-o pungă secretă, care are literalmente un lacăt cu cod. Pattinson era în New York la momentul respectiv, iar totul este supus unor măsuri de securitate stricte.”

Deși „The Batman Part II” nu face parte oficial din noul DCU relansat, filmul este în continuare în dezvoltare sub egida DC Studios a lui James Gunn și Peter Safran. Noul univers cinematografic al supereroilor a debutat vara trecută cu „Superman”, care a încasat 615 milioane de dolari în întreaga lume. „Supergirl” va ajunge în cinematografe în curând (la 26 iunie), urmat de „Clayface” (programat pentru septembrie 2026), sequel-ul „Superman”, intitulat „Man of Tomorrow” (iulie 2027), și un nou film „Wonder Woman”, aflat în lucru.

Stan a apărut recent în „Thunderbolts*”, un film MCU care a dezamăgit la box office. Printre rolurile sale se numără „I, Tonya” și „A Different Man”. El va apărea în continuare în „Avengers: Doomsday” și în thrillerul „Fjord”, de Cristian Mungiu.

DC Studios nu a făcut niciun comentariu cu privire la distribuție. Stan este reprezentat de CAA și B-Side Management. Deadline a relatat primul despre distribuția lui Stan.

