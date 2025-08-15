Politolog, după ce Iohannis a fost somat să plătească un milion de euro: Decepția creată nu va fi egalată prea curând

Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București a transmis un mesaj după ce fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să să plătească 4,7 milioane lei.

Politologul a spus că nu regretă că l-a votat pe Iohannis la alegerile prezidențiale din 2014 și 2019, „fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi”, dar decepția creată de acesta „nu va putea fi egalată prea curând”.

„Dator de 9 ani la stat, fostul președinte Iohannis e somat de ANAF să plătească aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal. Nu regret că l-am votat, fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi, dar decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…”, a scris fostul eurodeputat Cristian Preda, joi, într-o postare pe Facebook.

Klaus Iohannis trebuie să dea aproape un milion de euro statului

ANAF a trimis joi către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen Iohannis, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse.

Fostul șef al statului și soția ar fi încasat ilegal bani închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală.

Este vorba despre un spațiu comercial pe care soții Iohannis l-au închiriat timp de 17 ani unei bănci comerciale doar că instanța a decis că imobilul era obținut ilegal.

