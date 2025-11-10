Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Stiri Politice
10-11-2025 | 16:18
Nicușor Dan, președintele României
Inquam

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

autor
Alexandru Toader,  Robert Hoară

Surse de la Cotroceni au precizat pe Știrile PRO TV că miercuri, cel mai probabil de la ora 12:00, președintele Nicușor Dan va prezenta în fața Parlamentului noua Strategie Națională de Apărare. Documentul va avea valabilitate pe întreaga durată a mandatului și va stabili principalele direcții de acțiune în domeniul securității naționale.

Așadar, sursele au subliniat că prima parte a documentului aduce noutăți importante, cum ar fi includerea explicită a războiului hibrid printre amenințările majore la adresa României, precum și accentuarea luptei anticorupție ca element central al securității naționale.

Corupția, doar un „risc” pentru Iohannis

Amintim că la un după tragedia de la Clubul Colectiv, mai exact pe 9 decembrie 2016, chiar cu două zile înainte de alegerile parlamentare, președintele României de la acea vreme, Klaus Iohannis, a folosit sloganul „Corupţia ucide” pentru a-i îndemna pe români să iasă la vot şi să susţină prin votul lor combaterea corupţiei.

”Corupţia înseamnă sărăcie. Corupţia înseamnă stagnare. Corupţia înseamnă dispreţ pentru cetăţeni, dispreţ pentru lege. Cum am mai spus o dată, corupţia ucide. De aceea, îmi doresc o Românie fără corupţie. De aceea, am spus de fiecare dată că eu sprijin lupta anticorupţie. De aceea, cred că este foarte important ca în România lupta anticorupţie să continue în forţă”, spunea Iohannis în 2016.

Citește și
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

În mod ironic, după 4 ani, în anul 2020, Iohannis scotea corupția din Strategia Națională de Apărare, acest fenomen fiind menționat doar vag, la capitolul „riscuri”.

Sursa: Pro TV

Etichete: klaus iohannis, nicusor dan, aparare, strategie,

Dată publicare: 10-11-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Ce decizie a luat Nicușor Dan, ”în semn de profund respect”, referitoare la ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka
Stiri Politice
Ce decizie a luat Nicușor Dan, ”în semn de profund respect”, referitoare la ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a luat o decizie referitoare la ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, ”în semn de profund respect și considerație”.  

Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”
Stiri Politice
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.

Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”
Stiri externe
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”

Președintele Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Recomandări
Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții
Stiri Politice
Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliție pentru a dicuta despre pensiile magistraților. Sursele Știrilor ProTV susțin că s-ar fi ajuns la o variantă de compromis.

Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare sub un control judiciar strict, după doar 20 de zile în spatele gratiilor
Stiri externe
Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare sub un control judiciar strict, după doar 20 de zile în spatele gratiilor

Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței, încarcerat de nici trei săptămâni după condamnarea în dosarul libian al finanțării campaniei din 2007, a fost eliberat luni sub control judiciar strict, urmând să părăsească închisoarea Santé din Paris.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Noiembrie 2025

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28