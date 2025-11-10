Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Surse de la Cotroceni au precizat pe Știrile PRO TV că miercuri, cel mai probabil de la ora 12:00, președintele Nicușor Dan va prezenta în fața Parlamentului noua Strategie Națională de Apărare. Documentul va avea valabilitate pe întreaga durată a mandatului și va stabili principalele direcții de acțiune în domeniul securității naționale.

Așadar, sursele au subliniat că prima parte a documentului aduce noutăți importante, cum ar fi includerea explicită a războiului hibrid printre amenințările majore la adresa României, precum și accentuarea luptei anticorupție ca element central al securității naționale.

Corupția, doar un „risc” pentru Iohannis

Amintim că la un după tragedia de la Clubul Colectiv, mai exact pe 9 decembrie 2016, chiar cu două zile înainte de alegerile parlamentare, președintele României de la acea vreme, Klaus Iohannis, a folosit sloganul „Corupţia ucide” pentru a-i îndemna pe români să iasă la vot şi să susţină prin votul lor combaterea corupţiei.

”Corupţia înseamnă sărăcie. Corupţia înseamnă stagnare. Corupţia înseamnă dispreţ pentru cetăţeni, dispreţ pentru lege. Cum am mai spus o dată, corupţia ucide. De aceea, îmi doresc o Românie fără corupţie. De aceea, am spus de fiecare dată că eu sprijin lupta anticorupţie. De aceea, cred că este foarte important ca în România lupta anticorupţie să continue în forţă”, spunea Iohannis în 2016.

În mod ironic, după 4 ani, în anul 2020, Iohannis scotea corupția din Strategia Națională de Apărare, acest fenomen fiind menționat doar vag, la capitolul „riscuri”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













