Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Fostul președinte al țării Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român”, dacă nu va preda de bunăvoie casa din Sibiu pierdută în instanță, a declarat marți Adrian Nicușor, președintele ANAF.

”Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român”, a spus șeful ANAF. Nicușor a completat: ”Eu cred că e de bună credință”, precizând că ANAF a ”avut comunicare cu Iohannis”.

"ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat Nica.

Iohannis, obligat să predea casa și un milion de euro

"Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului", a mai declarat șeful ANAF.

ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Primul pas este intrarea în posesie, respectiv garantarea accesului în imobil. Acest lucru ar putea depinde însă și de celălalt proprietar, care deține, la rândul lui, cealaltă jumătate de clădire.

Este important însă de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală, deci Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată, ci, probabil, se ajunge în instanță.

