Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

16-09-2025 | 14:07
Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, Brazilia
Administraţia Prezidenţială

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Cristian Anton,  Teodora Suciu

Fostul președinte al țării Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român”, dacă nu va preda de bunăvoie casa din Sibiu pierdută în instanță, a declarat marți Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român”, a spus șeful ANAF. Nicușor a completat: ”Eu cred că e de bună credință”, precizând că ANAF a ”avut comunicare cu Iohannis”.

"ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat Nica.

Iohannis, obligat să predea casa și un milion de euro

"Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului", a mai declarat șeful ANAF.

ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Primul pas este intrarea în posesie, respectiv garantarea accesului în imobil. Acest lucru ar putea depinde însă și de celălalt proprietar, care deține, la rândul lui, cealaltă jumătate de clădire.

Este important însă de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală, deci Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată, ci, probabil, se ajunge în instanță. 

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unei jumătăți de imobil din Sibiu, pe care ei l-au dat în chirie timp de 17 ani unei bănci comerciale.

Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București a transmis un mesaj după ce fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să să plătească 4,7 milioane lei.

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Președintele Klaus Iohannis a pierdut definitiv o casă din Sibiu, în urma unei decizii a Curții Supreme. În paralel, șeful statului pierde și un spațiu comercial de pe urma căruia a încasat 260.000 de euro.  

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

