Soții Iohannis au fost somați de ANAF să elibereze un imobil din Sibiu şi să plătească un milion de euro

28-08-2025 | 17:39
klaus si carmen iohannis
Facebook/Klaus Iohannis

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unui imobilul din Sibiu, precum şi plata voluntară a sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă, aferente perioadei 1999 - 2015.

"Cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de 1/2, organul fiscal a emis şi
comunicat notificare către foştii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menţionat în vederea intrării în posesie, precum şi plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale", se menţionează într-un răspuns transmis de ANAF, la solicitarea AGERPRES.

În ceea ce priveşte informaţiile privind natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, ANAF precizează că acestea sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi nu pot fi comunicate.

Pe 14 august, ANAF a trimis către Klaus Iohannis, dar și către soția sa, Carmen, notificări pentru plata a aproape un milion de euro, potrivit unor surse. Fostul șef al statului și soția ar fi încasat nelegal bani pentru închirierea unei părți dintr-un imobil situat în centrului Sibiului pe o stradă pietonală.

Este vorba despre un spațiu comercial pe care soții Iohannis l-au închiriat timp de 17 ani unei bănci comerciale doar că instanța a decis că imobilul era obținut ilegal.

klaus iohannis
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro

Decizia definitivă a instanței privind dreptul de proprietate

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu "încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători", potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-08-2025 17:28

NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Politolog, după ce Iohannis a fost somat să plătească un milion de euro: Decepția creată nu va fi egalată prea curând
Politolog, după ce Iohannis a fost somat să plătească un milion de euro: Decepția creată nu va fi egalată prea curând

Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București a transmis un mesaj după ce fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să să plătească 4,7 milioane lei.

Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.

Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Ce spun istoricii despre absența lui Nicușor Dan și Klaus Iohannis de la funeraliile lui Ion Iliescu
Ce spun istoricii despre absența lui Nicușor Dan și Klaus Iohannis de la funeraliile lui Ion Iliescu

Au fost și absențe notabile de la funeraliile lui Ion Iliescu. Atât Nicușor Dan, actualul președinte, cât și Klaus Iohannis, fostul șef de stat, nu au participat.

Cristian Preda, politolog: Bolojan a fost cât pe-aci să intre-n cursa pentru şefia statului și ar fi câștigat
Cristian Preda, politolog: Bolojan a fost cât pe-aci să intre-n cursa pentru şefia statului și ar fi câștigat

Preşedintele României ar fi fost astăzi Ilie Bolojan, dacă fostul locatar de la Cotroceni, Klaus Werner Iohannis, nu s-ar fi încăpăţânat să rămână acolo după ce i-a expirat mandatul, afirmă politologul Cristian Preda într-un interviu acordat News.ro.

Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului
Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace
MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri seară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE şi British Council.

