Situația diferă de la o regiune la alta. În unele județe se nasc mai mulți copii decât în altele, iar datele despre fertilitate scot în evidență aceste diferențe.

Corespondent PRO TV: „Așa cum arată datele de la Institutul Național de Statistică, la 1 iulie populația după domiciliu a fost de peste 21 de milioane de persoane, cu 0,5% mai mică față de anul trecut. În paralel, se vede un dezechilibru tot mai accentuat între generații. În România, numărul persoanelor de peste 65 de ani este cu aproape 40% mai mare decât al copiilor cu vârste sub 15 ani. Așa cum arată datele, țara noastră numără aproximativ peste 4 milioane de vârstnici și 2,9 milioane de copii. În ceea ce privește grupele de vârstă, cei mai mulți români au între 45 și 49 de ani. În schimb, copiii cu vârste între zero și patru ani reprezintă doar 3,9% din populație. Anul trecut s-au născut mai puțin de 146.000 de copii, cel mai mic număr din ultimul secol, iar datele din primele luni ale acestui an arată că tendința se menține.”

Sălaj și Suceava au rate ridicate ale fertilității

Totuși, în România sunt locuri unde încă se nasc mulți copii. Sălaj este în topul județelor cu cea mai mare rată a fertilității. Potrivit Eurostat, rata ajunge la 1,80.

Femeie: „Targetul meu a fost până la 30 de ani să îi am pe amândoi.”

Tânără: „Mi-am dorit dintotdeauna să am o familie numeroasă.”

Florin Borgovan, medic obstetrică-ginecologie: „Tăticii sunt cei care sunt mai doritori și doresc să aibă cât mai mulți copii, am putea să spunem că sălăjencele sunt mai înfocate și tăticii mai dornici să obțină un copil, s-ar putea datora, nu știu, pălincii de Zalău.”

Trecând într-un registru mai serios, medicul susține că a început să crească îngrijorător și numărul mamelor minore. Locul 1 în top este Suceava, unde rata fertilității este de 1,81.

Femeie: „Facem și cu dragoste și tot înainte.”

Tinerele amână nașterea copiilor din motive economice

În Cluj însă rata scade până la 1,22. Tinerele se gândesc prima dată la stabilitatea economică.

Tânără: „Până am tot, un apartament, un loc stabil de muncă și cam atunci m-aș gândi.”

Femeie: „Cred că e mai simplu cu un copil, să-i pot oferi mai multe, decât cu doi.”

Din nefericire, medicii spun că tot mai multe femei amână momentul primei sarcini.

Răzvan Ciurtea, medic ginecolog: „Riscul de infertilitate crește, vârsta aduce anumite elemente de risc, legate de patologia asociată sarcinii, de tot procesul și de naștere.”

Cea mai mică rată este în județul Ilfov, doar 1,09.

Ioan Hosu, sociolog: „Mai sunt și anumite comunități în care variabila religie contează și mai contează și tradiția comunității care îi determină să facă pasul în direcția asta, contrastând cu modelele urbane unde, deși sunt mai mulți bani și carieră, viața e mai scumpă, stil de viață diferit, deci vorbim de o Românie polarizată.”

La nivelul Uniunii Europene, rata fertilității a coborât în 2024 la 1,34, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 20 de ani. Bulgaria și Franța, de pildă, au înregistrat cea mai ridicată rată, de 1,72 nașteri vii per femeie, în timp ce în Spania aceasta a fost de 1,10, iar în Malta, de doar 1,01.