Copiii nu au suferit leziuni grave.
Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a produs înainte de ora opt dimineața, în localitatea Boghiș. Cei patru copii, cu vârste de 10 și 11 ani, mai aveau puțin și ajungeau la școală, când șoferul, care se deplasa pe șosea în aceeași direcție, a intrat cu mașina în stâlpul de pe marginea drumului. Pilonul s-a rupt și a căzut peste copii. Potrivit primarului localității, prăbușirea a fost atenuată de cablul de fibră optică. Toți copiii au fost transportați la spital, unde li s-au făcut mai multe investigații, iar medicii au stabilit că niciunul nu a fost rănit grav. Deocamdată, nu se știe din ce motiv șoferul a pierdut controlul asupra direcției. Potrivit testului de la fața locului, acesta nu era sub influența alcoolului. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări în continuare.”