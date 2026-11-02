Era împreună cu un bărbat, care, potrivit unor surse din anchetă, ar fi un apropiat al tatălui său. Forțe impresionante s-au mobilizat de joi pentru căutarea celor trei copii.

Frații s-ar fi ascuns pentru că voiau să rămână alături de tatăl lor. Inspectorii de la protecția copilului vor face o anchetă socială.

Duminică, la aproape trei zile de când s-a dat alarma în județul Sălaj, autoritățile au anunțat că l-au găsit pe cel mai mare dintre frații dispăruți.

Băiatul era împreună cu un bărbat de 43 de ani, în zona localității Turea, din Cluj. Surse din anchetă spun că omul ar fi un apropiat al tatălui său.

Alexandra Nicorici, purtător de cuvânt IPJ Sălaj: „În sprijinul efectivelor aflate în teren, a fost solicitat și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care participă la activitățile de căutare. Totodată, sunt instituite filtre rutiere și sunt utilizate mijloace tehnice specifice, respectiv camere și binocluri cu termoviziune, precum și câini de urmă”.

Copilul de 13 ani a fost căutat de polițiști și jandarmi din două județe, dar și de voluntari, cu ATV-uri.

De ajutor au fost și aceste imagini, surprinse vineri seară de o cameră de supraveghere la un magazin din satul Turea. Un minor și un adult - cu capetele acoperite - intră în clădire. După cinci minute, ies cu două sacoșe grele.

Frații săi - o fată în vârstă de 12 ani și un băiat de 11 - au fost găsiți sâmbătă seară într-o pădure din județul Cluj, alături de tatăl lor.

Ploua și aveau hainele murdare de noroi. Un foc pe care l-ar fi aprins pentru a se încălzi a contribuit decisiv la localizarea lor.

Cei trei copii au dispărut joi de la o stână din Sălaj unde erau în grija mamei, cea care avea drepturile părintești. Au fost duși acolo de puțin timp, după ce au stat cu tatăl, în Cluj.

Potrivit unor surse din anchetă, frații s-ar fi ascuns pentru că își doreau să rămână alături de bărbat. Acum, sunt în siguranță, spun polițiștii.

Tatăl a fost audiat, iar autoritățile urmează să stabilească dacă-l vor cerceta pentru răpire. Protecția Copilului va demara o anchetă socială în acest caz.