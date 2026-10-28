Bulgaria, România şi Turcia condamnă fără echivoc atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a spus ministrul bulgar al apărării Dimităr Stoianov într-o conferinţă de presă la Sofia miercuri, după o reuniune a miniştrilor apărării şi comandanţilor forţelor armate din cele trei ţări, care au discutat despre securitate şi apărare în regiunea Mării Negre, potrivit Agerpres.

"Incidentele tragice reprezintă o escaladare periculoasă a tensiunilor şi creează riscuri grave pentru securitatea navigaţiei maritime", a spus Stoianov.

El le-a mulţumit omologilor săi român şi turc pentru acceptarea invitaţiei la reuniune. A descris participarea lor ca un indiciu clar al responsabilităţii comune a celor trei ţări de a acţiona împreună într-o situaţie regională complicată.

Declaraţia a fost făcută după ştiri despre un portcontainer lovit mai devreme în cursul zilei de trei drone maritime, la circa 21 de mile marine la sud-est de comuna Şabla de pe litoral. Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropiere de coastele Bulgariei şi României.