Procurorii DNA l-au reținut marți pe Benone Moraru, primarul PSD al orașului Slănic-Moldova din județul Bacău, după ce l-au prins în flagrant când lua mită 6.000 de euro.

Banii proveneau de la un reprezentant al unei firme private, care în iulie i-ar mai fi dat primarului o altă tranșă, în valoare de 15.000 de euro, spun procurorii.

Ar fi vorba despre mită pentru atribuirea și prelungirea unui contract de 1,5 milioane de lei pentru intervenții de urgență la alimentarea cu apă potabilă a orașului, potrivit anchetatorilor. Contractul a fost câștigat în 2025 de firma respectivă.

Edilul a fost reținut și astăzi va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București. Până la acest moment, primarul nu a putut fi contactat.