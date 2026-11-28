Vremea rea nu i-a ținut pe vizitatori departe de târgurile de Crăciun din Capitală. Atracțiile de anul acesta
Vremea mohorâtă din Capitală din acest weekend este îndulcită de milioanele de beculețe care s-au aprins pe marile bulevarde.
Sursa: ProTV
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Iar în cartiere, târgurile de Crăciun îi așteaptă pe oameni să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Dar cel mai mare târg este în Piața Constituției.
Vizitatorii au venit la deschidere, vineri seara, deși a plouat mărunt, iar temperatura nu a fost tocmai generoasă.
Târgul din Piața Constituției atrage primii vizitatori
Îndată ce s-au aprins luminițele, au sosit și primii vizitatori la târgul din Piața Constituției.
Femeie: „Super tare. E o deschidere reușită, o atmosferă de Crăciun, acasă, de vis.”
Imediat a început goana după vin fiert și bunătăți.
Băiat: „2 pahare de vin fiert mi-am luat, sunt mare fan. E frig și te încălzește să vină vacanța, să vină concediile, să pot să petrec mai mult timp cu prietenii și vinul fiert.”
Fată: „E frig afară și am vrut să mă încălzesc.”
Femeie: „Iubim foarte mult concertele și ne place și să servim pe aici clătite, jumări, toate bunătățile.”
Corespondent PROTV: „Această clătită a cucerit pe toată lumea anul acesta. Are o umplutură cremoasă de vanilie, biscuiți crocanți și mere caramelizate, iar împreună formează un desert absolut delicios. O combinație simplă, dar irezistibilă.”
Reporter: „Ai văzut reacția oamenilor după ce au gustat din clătită?”
Comerciantă: „Tuturor le place.”
Comerciant: „Avem un langoș mai special cu măr și scorțișoară ca desert și mai avem unul special cu mortadella.”
Vizitatorii stau la coadă pentru bunătățile de la târg
La căsuța unde se vinde kurtos, a fost o coadă pe măsura poftei.
Băiat: „De vreo 40 de minute. Mi-am luat cu nucă.”
Turistă: „Pentru mine este prima oară aici.”
Turistă: „Pentru mine este a doua oară, am fost și anul trecut la Târgul de Crăciun și a fost foarte frumos. Așteptam de 30 de minute. Sper să fie gustos.”
De vineri, tot centrul Capitalei e scăldat în lumină. Peste 6 milioane de beculețe s-au aprins pe principalele artere.
La Galați s-a aprins tot aseară iluminatul festiv și a fost deschis Târgul de Crăciun.
Femeie: „Aranjamentul, așa, e foarte frumos, față de ani în urmă.”
Târgul de la Galați așteaptă vizitatori până anul viitor, pe 3 ianuarie.
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