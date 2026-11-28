Un bărbat din Iași a fost arestat după ce și-ar fi înțepat partenera cu cuțitul. Ce au văzut polițiștii la fața locului
Un bărbat de 54 de ani din comuna ieșeană Golăiești a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a agresat partenera de viață cu un cuțit, băut fiind.
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Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, remis sâmbătă, individul este cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, în modalitatea violenței în familie, transmite Agerpres.
După incident, bărbatul a fost inițial reținut de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași. În urma evaluării situației, autoritățile au constatat că victima se afla în pericol, motiv pentru care a fost emis de urgență un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului. Ulterior, la data de 27 noiembrie, suspectul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Reprezentanții IPJ Iași au detaliat circumstanțele agresiunii:
„Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că, la data de 24 noiembrie, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Golăieşti, pe fondul consumului de alcool, ar fi înţepat-o pe concubina sa cu un obiect tăietor-înţepător. Poliţiştii au completat formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care a reieşit risc iminent, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu. La data de 27 noiembrie a.c., acesta a fost prezentat instanţei de judecată, care a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”.
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