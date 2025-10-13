Români din Irlanda, urcați în avion și trimiși înapoi în țară. Unii au fost plătiți ca să plece

13-10-2025 | 19:42
26 de cetățeni români au fost urcați cu forța într-o aeronavă în Dublin și trimiși în țară. Avionul lor va ateriza pe Aeroportul Otopeni.

Daniel Nițoiu

Unii nu aveau documente de ședere valabile, alții ar fi comis în Irlanda infracțiuni minore. Și Marea Britanie a trimis luna trecută în țară 47 de români, foști deținuți.

Corespondent PROTV: „Este o cursă specială prevăzută să aterizeze, la Otopeni, la ora 19:10. Cei 26 de pasageri, toți bărbați, urmează să iasă pe aceste porți pe unde ies toți călătorii, liberi să facă ce își doresc, pentru că situația lor a fost deja lămurită de autoritățile irlandeze. Nu sunt persoane care ar mai avea de executat vreo pedeapsă cu închisoarea; acelea sunt extrase pe la terminalul plecări, sub pază strictă, și duse direct în centre de detenție.

La fel ca în cazul celor 47 de foști deținuți din Marea Britanie, returnarea se face voluntar sau forțat. Cei care aleg să plece de bunăvoie primesc și un ajutor de returnare; în Irlanda poate să ajungă la 500 de euro, în schimb autoritățile britanice oferă și 2.000 de lire celor care au executat o pedeapsă cu închisoarea, dacă pleacă de bunăvoie. Suma este accesibilă pe un card, doar după ce aceștia ajung pe teritoriul țării lor.

Irlanda și Marea Britanie nu sunt singurele țări care returnează cetățeni prinși fără documente de ședere sau dacă au comis infracțiuni. Inclusiv România a îndepărtat forțat în ultimii cinci ani peste 140 de cetățeni străini aflați în situații ilegale în țara noastră.”

iasi
România a coborât pe locul 38 în topul celor mai sigure țări din lume. Care sunt cele mai pașnice națiuni | DOCUMENT

Poliția locală a raportat 1.329 de crime motivate de ură rasială în primul semestru, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani în Irlanda de Nord.

România se află pe locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, condus de Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă. Conform Indicelui Global al Păcii, cea mai nesigură țară din lume este Rusia.

Un șofer de autobuz din Dublin a fost lovit cu pumnii și cu un obiect metalic de către un român pe o stradă din Dublin. Poliția a numit incidentul ca fiind unul „aleatoriu și neprovocat”, a relatat instanța.

O exhumare medico-legală mult așteptată la un fost „cămin pentru mame și copii”, unde se crede că sunt îngropate rămășițele a aproape 800 de bebeluși și copii, a început marți, în Irlanda.

Un român din orașul Ballymena, Irlanda de Nord, susține că „a pierdut totul”, iar familia lui a fost nevoită să fugă din țară, după ce a fost arestat pe nedrept în urma unei presupuse tentative de viol asupra unei eleve.

