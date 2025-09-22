Nigel Farage promite că va deporta și migranții legali din Marea Britanie. Liderul Reform UK, favorit în toate sondajele

22-09-2025 | 17:34
Nigel Farage, liderul Reform UK, a promis că va deporta și migranții legali din Anglia. Politicianul extremist care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană este favorit în toate sondajele de opinie din Regat.

 

Cristian Anton

Nigel Farage promite să elimine permisiunea de ședere pe termen nelimitat, punând astfel zeci de mii de oameni în pericol de deportare, scrie luni The Guardian, în timp ce Sky News titrează direct: ”Plan pentru deportarea migranților legali”.

Gruparea populistă de dreapta Reform UK intenționează să oblige cetățenii străini să solicite vize, cu praguri salariale ridicate și fără acces la serviciile NHS (sistemul de sănătate al Marii Britanii – n.red.).

Nigel Farage s-a angajat să abolească ceea ce a numit principala cale „extrem de nedreaptă” pentru imigranți de a obține cetățenia britanică, amenințând zeci de mii de persoane care locuiesc legal în Marea Britanie cu deportarea dacă nu respectă reguli stricte.

Liderul Reform UK a declarat că planurile sale vor viza „Boriswave” - valul de imigranți legali care au sosit în Marea Britanie în conformitate cu regulile post-Brexit stabilite de Boris Johnson - pe care l-a descris drept „cea mai mare trădare a dorințelor democratice, cu siguranță, din memoria cuiva”.

Dezvăluindu-și planurile, Farage a spus că 800.000 de persoane „tinere și slab calificate” urmează să se califice pentru actuala permisiune de ședere pe termen nelimitat în Marea Britanie în următorii trei-patru ani.

El a spus că acest grup „va fi o povară uriașă pentru stat”, că Marea Britanie „nu este banca de alimente a lumii” și că „nu este treaba noastră să oferim asistență socială oamenilor care vin din întreaga lume”.

Farage a refuzat să spună exact pe cine va afecta politicile propuse de el

Farage a declarat că va aboli complet permisiunea de ședere nedeterminată (ILR), care este deschisă persoanelor care au lucrat și au locuit legal în Marea Britanie timp de cinci ani consecutivi, precum și persoanelor aflate în întreținerea lor.

După cel puțin un an de la obținerea acestui statut, oamenii pot solicita un pașaport britanic, deși fiecare etapă vine cu taxe considerabile.

O mare parte din creșterea migrației legale sub guvernele conservatoare, începând cu cea a lui Johnson, s-a datorat schemelor de stabilire a refugiaților din Ucraina, Hong Kong și Afganistan.

Luni dimineață, la o conferință de presă tensionată, alături de șeful său politic, Zia Yusuf, Farage a fost forțat să nuanțeze anunțul, refuzând în același timp să răspundă la întrebări despre cât ar costa și pe cine ar afecta.

Propunerile au fost criticate de Downing Street, care l-a acuzat pe Farage că vrea să „promoveze diviziunea”, precum și de Sadiq Khan, primarul Londrei.

Farage a susținut că politica sa ar economisi 234 de miliarde de lire sterline pentru Regat, o cifră provenită dintr-un raport al Centrului pentru Studii Politice, care a fost retras din cauza unei dispute privind cifrele. Grupul de experți a declarat apoi că cifrele sale „nu ar trebui utilizate”.

Întrebat dacă va retrage cifra de 230 de miliarde de lire sterline în lumina acestui fapt, Farage a spus că este „fără îndoială prea mică” și „subestimează lucrurile”.

Yusuf a susținut că numărul real de persoane care vor solicita ILR în următorii ani este probabil să fie peste 800.000, deoarece mulți dintre oamenii care au sosit după Brexit provin din țări din afara UE.

Nigel Farage, convins că majoritatea migranților legali nu muncesc

Credeți că francezii, suedezii și finlandezii sunt mai mult sau mai puțin predispuși să solicite ILR și, în cele din urmă, cetățenia în această țară decât persoanele din India, Afganistan sau Pakistan? Cred că știm cu toții răspunsul la această întrebare”, a spus Yusuf.

Farage a spus că, sub un guvern reformat, oricui i-ar fi fost acordat un permis de ședere pe termen nelimitat i s-ar fi retras și ar fi trebuit să solicite din nou o viză, ceea ce ar fi pus în incertitudine viața în Regat și statutul multor familii.

Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, Yusuf a clarificat că politica nu se va aplica cetățenilor UE cărora li s-a acordat statutul de rezident permanent în Regatul Unit. Dar el a spus că există „o mulțime de cetățeni ai UE în această țară care apelează la creditul universal, așa că vă puteți aștepta ca guvernul lui Nigel să deschidă negocieri cu Uniunea Europeană în special pe tema asistenței sociale”.

Farage a refuzat să specifice dacă politica se va aplica ucrainenilor și celor din Hong Kong care s-au mutat în Marea Britanie pe rute dedicate vizelor pentru refugiații care fug de invazia Rusiei și de represiunea libertăților civile din Hong Kong de către China.

Rugat să-și susțină afirmația conform căreia majoritatea migranților se bazează pe beneficii, Farage a declarat că este „ferm convins, pe baza cercetărilor care o susțin”, că peste 50% dintre persoanele care urmează să devină eligibile pentru ILR (Independența de Muncă în Regatul Unit) în următorii ani „nu lucrează, nu au lucrat și, cel mai probabil, nu vor lucra niciodată”.

În loc să le acorde ILR, Reform UK ar obliga cetățenii din afara Regatului Unit să continue să solicite vize cu noi praguri salariale ridicate, deși partidul nu a specificat care ar fi aceste praguri.

Nigel Farage: Marea Britanie nu va ieși din UE fără Partidul Brexit

Dată publicare: 22-09-2025 17:34

