Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri

Un șofer de autobuz din Dublin a fost lovit cu pumnii și cu un obiect metalic de către un român pe o stradă din Dublin. Poliția a numit incidentul ca fiind unul „aleatoriu și neprovocat”, a relatat instanța.

Ionuț Cristian Biraz, un cetățean român în vârstă de 39 de ani, sosise în Irlanda cu trei luni în urmă, relatează Irish Times.

El este acuzat că a agresat un șofer de autobuz în vârstă de 63 de ani, aflat pe jos pe strada Beresford Place, în apropiere de Custom House, în centrul Dublinului. De asemenea, Biraz este acuzat că a folosit o armă în timpul atacului, care a avut loc marți, în jurul orei 14:00.

Lui i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune, după ce a apărut miercuri în fața unui judecător.

Polițista care a fost la fața locului a argumentat că există riscul ca el să fugă, menționând lipsa de legături a inculpatului cu statul, gravitatea faptelor și îngrijorările privind siguranța publică.

Potrivit ei, Biraz a atacat șoferul într-un mod complet neprovocat, lovindu-l din spate cu un obiect metalic de aproximativ 30 de centimetri lungime, apoi, înainte ca victima să înțeleagă ce se întâmplă, a fost lovită din nou cu pumnul în partea din spate a capului și a căzut la pământ.

Incidentul a avut loc în prezența mai multor persoane aflate pe stradă, iar o polițistă a precizat că a fost o coincidență norocoasă că garda se afla în imediata apropiere.

Polițista de la fața locului a subliniat nivelul ridicat de agresivitate și violență al atacului și a adăugat că a fost necesară folosirea spray-ului paralizant pentru a-l imobiliza pe Biraz.

Șoferul agresat a suferit umflături la nivelul capului și gâtului, dar și o puternică traumă emoțională, fiind „destul de afectat” în urma incidentului. Obiectul metalic folosit în atac a fost confiscat.

Ca răspuns la afirmația poliției că inculpatul intenționa să părăsească Irlanda, avocatul a explicat că Biraz nu are mijloace financiare, după ce și-a pierdut locul de muncă din cauza faptului că nu are un număr PPS (cod necesar pentru muncă în Irlanda).

Judecătoarea nu a fost de acord cu existența unui risc de fugă, însă a refuzat eliberarea pe cauțiune din alte motive.

Biraz, care a asistat la audieri cu ajutorul unui interpret, a primit asistență juridică din oficiu. Judecătoarea a cerut ca el să primească îngrijiri medicale în arest.

El urmează să apară din nou în fața instanței la Tribunalul Districtual Cloverhill, joi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













