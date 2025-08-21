Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri

Stiri externe
21-08-2025 | 22:41
Poliție Dublin
Getty Images

Un șofer de autobuz din Dublin a fost lovit cu pumnii și cu un obiect metalic de către un român pe o stradă din Dublin. Poliția a numit incidentul ca fiind unul „aleatoriu și neprovocat”, a relatat instanța.

autor
Claudia Alionescu

Ionuț Cristian Biraz, un cetățean român în vârstă de 39 de ani, sosise în Irlanda cu trei luni în urmă, relatează Irish Times

El este acuzat că a agresat un șofer de autobuz în vârstă de 63 de ani, aflat pe jos pe strada Beresford Place, în apropiere de Custom House, în centrul Dublinului. De asemenea, Biraz este acuzat că a folosit o armă în timpul atacului, care a avut loc marți, în jurul orei 14:00.

Lui i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune, după ce a apărut miercuri în fața unui judecător.

Polițista care a fost la fața locului a argumentat că există riscul ca el să fugă, menționând lipsa de legături a inculpatului cu statul, gravitatea faptelor și îngrijorările privind siguranța publică.

Citește și
farmacie
Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Potrivit ei, Biraz a atacat șoferul într-un mod complet neprovocat, lovindu-l din spate cu un obiect metalic de aproximativ 30 de centimetri lungime, apoi, înainte ca victima să înțeleagă ce se întâmplă, a fost lovită din nou cu pumnul în partea din spate a capului și a căzut la pământ.

Incidentul a avut loc în prezența mai multor persoane aflate pe stradă, iar  o polițistă a precizat că a fost o coincidență norocoasă că garda se afla în imediata apropiere.

Polițista de la fața locului a subliniat nivelul ridicat de agresivitate și violență al atacului și a adăugat că a fost necesară folosirea spray-ului paralizant pentru a-l imobiliza pe Biraz.

Șoferul agresat a suferit umflături la nivelul capului și gâtului, dar și o puternică traumă emoțională, fiind „destul de afectat” în urma incidentului. Obiectul metalic folosit în atac a fost confiscat.

Ca răspuns la afirmația poliției că inculpatul intenționa să părăsească Irlanda, avocatul a explicat că Biraz nu are mijloace financiare, după ce și-a pierdut locul de muncă din cauza faptului că nu are un număr PPS (cod necesar pentru muncă în Irlanda).

Judecătoarea nu a fost de acord cu existența unui risc de fugă, însă a refuzat eliberarea pe cauțiune din alte motive.

Biraz, care a asistat la audieri cu ajutorul unui interpret, a primit asistență juridică din oficiu. Judecătoarea a cerut ca el să primească îngrijiri medicale în arest.

El urmează să apară din nou în fața instanței la Tribunalul Districtual Cloverhill, joi.

Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale

Sursa: Irish Times

Etichete: roman, bataie, Dublin,

Dată publicare: 21-08-2025 22:38

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Un român din Germania este căutat de poliție după ce ar fi agresat sexual o fetiță de șase ani, lângă un parc acvatic
Stiri Virale
Un român din Germania este căutat de poliție după ce ar fi agresat sexual o fetiță de șase ani, lângă un parc acvatic

Un român este acuzat că a agresat sexual o fetiță de șase ani care a plecat de lângă părinți, într-un parc acvatic. Bărbatul este încă în libertate.

Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști
Stiri externe
Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în permisie de zi din penitenciarul din Belluno, Italia, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului.

Un român este cercetat după ce poliţiştii de la Nădlac au făcut o descoperire de trei milioane de lei, în urma unui control
Stiri actuale
Un român este cercetat după ce poliţiştii de la Nădlac au făcut o descoperire de trei milioane de lei, în urma unui control

Aproape 500 de telefoane mobile despre care se crede că ar fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de frontieră de la Nădlac, în autoturismul unui român. Valoarea lor depăşeşte trei milioane de lei.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12