România a coborât pe locul 38 în topul celor mai sigure țări din lume. Care sunt cele mai pașnice națiuni | DOCUMENT

România se află pe locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, condus de Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă. Conform Indicelui Global al Păcii, cea mai nesigură țară din lume este Rusia.

România se află pe locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, realizat pe baza mai multor indicatori aplicați tuturor celor 163 de state de pe glob.

Țara noastră a coborât două poziții față de anul trecut, iar în documentul Indicele Global al Păcii (IPG) din 2025 ne aflăm la egalitate cu Vietnam, cu un scor de 1.721.

IPG, produs de Institutul pentru Economie și Pace, urmărește 23 de indicatori, de la conflicte externe și cheltuieli militare până la măsuri de siguranță și securitate, cum ar fi terorismul și omuciderea, explică BBC.

Țările clasate în fruntea indicelui au fost remarcabil de stabile timp de aproape două decenii, arătând liniștea pe care politicile pașnice o pot aduce pe termen lung.

Într-un an marcat de conflicte, cinci națiuni continuă să se claseze printre cele mai pașnice din lume. Politicile și cultura le modelează viața de zi cu zi și creează un sentiment de calm.

Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă - cele mai sigure țări din lume. Rusia, Ucraina și Sudan - cele mai nesigure

În 2025, pacea poate părea o marfă rară. Războaiele globale se intensifică, securitatea la frontiere se înăsprește, iar tensiunile comerciale continuă să crească. Conform Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an. Multe țări răspund cu o militarizare sporită.

Totuși, în ciuda acestor statistici sumbre, unele națiuni continuă să acorde prioritate păcii. Potrivit IPG, cea mai sigură țară din lume este și anul acesta Islanda, cu un scor de 1.095.

Micul stat insular este urmat de Irlanda (1.260 puncte), care își păstrează, de asemenea, privilegiatul statut de țară extrem de sigură, în timp ce pe ultima treaptă a podiumului a urcat Noua Zeelandă (1.282, în urcare cu două poziții). Pe locul 4-5 sunt Austria și Elveția, cu punctaj identic, 1.294, ambele în coborâre cu câte o poziție.

La capătul opus, cele mai periculoase țări din lume sunt Rusia (3.441), Ucraina (3.434), Sudan (3.323), Congo (3.292) și Yemen (3.262).

