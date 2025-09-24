Nigel Farage îi acuză pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra

Nigel Farage, liderul naționalist Reform UK favorit în toate sondajele de opinie din Marea Britanie, i-a acuzat pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra. Farage a promis anterior că va deporta inclusiv migranții legali din Anglia.

Liderul reformist Nigel Farage i-a acuzat pe migranții est-europeni care locuiesc legal în Marea Britanie că mănâncă lebedele și crapul din lacurile londoneze, scrie Sky News.

Administrația Parcurile Regale ale Marii Britanii a fost nevoită să nege oficial aceste afirmații ale politicianului ultranaționalist de la Reform UK care conduce în toate sondajele de opinie.

Liderul Reform UK a acuzat migranții care locuiesc în Marea Britanie că iau atât crap, cât și lebede - o specie protejată - din iazurile care aparțin de Parcurile Regale din Marea Britanie și le ucid pentru a le mânca.

„Dacă v-aș spune că lebedele sunt mâncate în Parcurile Regale din această țară, că crapul este scos din iazuri și mâncat în această țară de oameni care provin din culturi care au o cultură diferită... ați fi de acord că s-a întâmplat, se întâmplă și aici?”, a declarat Nigel Farage.

Întrebat cine crede că face acest lucru, Farage a declarat pentru LBC că este vorba de „oameni care provin din țări în care este destul de acceptabil să facă acest lucru”. Întrebat dacă este vorba despre est-europeni, el a spus: „Așa cred”.

Lebedele sunt protejate în Marea Britanie prin Legea privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981, care interzice uciderea, rănirea sau deranjarea lor.

Declarația lui Farage, identică cu cea a lui Trump, care acuza migranții că mănâncă animalele de companie ale americanilor

La scurt timp după ce Nigel Farage a făcut această afirmație, un purtător de cuvânt al Parcurilor Regale a declarat că „nu au fost raportate incidente” sau persoane care „au ucis sau mâncat lebede”. „Nu ni s-au raportat incidente de persoane care au ucis sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra. Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul de Lebede pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcuri”, au transmis Parcurile Regale.

Afirmațiile lui Farage despre est-europenii care mănâncă lebede amintesc de declarațiile președintelui american Donald Trump, conform cărora migranții haitieni ucid animalele de companie ale americanilor.

El a spus într-o dezbatere prezidențială de anul trecut: „În Springfield, mănâncă câinii. Oamenii care au venit aici mănâncă pisicile. Mănâncă - mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”.

Aceasta a fost respinsă la vremea respectivă drept o „teorie a conspirației periculoasă” de către purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA.

În urmă cu câteva zile, Nigel Farange a promis că va deporta inclusiv migranții legali din Marea Britanie.

