Nigel Farage îi acuză pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra

Stiri externe
24-09-2025 | 20:25
lebede londra
Shutterstock

Nigel Farage, liderul naționalist Reform UK favorit în toate sondajele de opinie din Marea Britanie, i-a acuzat pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra. Farage a promis anterior că va deporta inclusiv migranții legali din Anglia.

 

autor
Cristian Anton

Liderul reformist Nigel Farage i-a acuzat pe migranții est-europeni care locuiesc legal în Marea Britanie că mănâncă lebedele și crapul din lacurile londoneze, scrie Sky News.

Administrația Parcurile Regale ale Marii Britanii a fost nevoită să nege oficial aceste afirmații ale politicianului ultranaționalist de la Reform UK care conduce în toate sondajele de opinie.

Liderul Reform UK a acuzat migranții care locuiesc în Marea Britanie că iau atât crap, cât și lebede - o specie protejată - din iazurile care aparțin de Parcurile Regale din Marea Britanie și le ucid pentru a le mânca.

Dacă v-aș spune că lebedele sunt mâncate în Parcurile Regale din această țară, că crapul este scos din iazuri și mâncat în această țară de oameni care provin din culturi care au o cultură diferită... ați fi de acord că s-a întâmplat, se întâmplă și aici?”, a declarat Nigel Farage.

Citește și
Cllr George Finch
Partidul Reform UK pune un adolescent la cârma unui consiliu cu jumătate de miliard de lire. Opoziția: Nu e practică de vară

Întrebat cine crede că face acest lucru, Farage a declarat pentru LBC că este vorba de „oameni care provin din țări în care este destul de acceptabil să facă acest lucru”. Întrebat dacă este vorba despre est-europeni, el a spus: „Așa cred”.

Lebedele sunt protejate în Marea Britanie prin Legea privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981, care interzice uciderea, rănirea sau deranjarea lor.

Declarația lui Farage, identică cu cea a lui Trump, care acuza migranții că mănâncă animalele de companie ale americanilor

La scurt timp după ce Nigel Farage a făcut această afirmație, un purtător de cuvânt al Parcurilor Regale a declarat că „nu au fost raportate incidente” sau persoane care „au ucis sau mâncat lebede”. „Nu ni s-au raportat incidente de persoane care au ucis sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra. Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul de Lebede pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcuri”, au transmis Parcurile Regale.

Afirmațiile lui Farage despre est-europenii care mănâncă lebede amintesc de declarațiile președintelui american Donald Trump, conform cărora migranții haitieni ucid animalele de companie ale americanilor.

El a spus într-o dezbatere prezidențială de anul trecut: „În Springfield, mănâncă câinii. Oamenii care au venit aici mănâncă pisicile. Mănâncă - mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”.

Aceasta a fost respinsă la vremea respectivă drept o „teorie a conspirației periculoasă” de către purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA.

În urmă cu câteva zile, Nigel Farange a promis că va deporta inclusiv migranții legali din Marea Britanie.

Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian

Sursa: StirilePROTV

Etichete: migranti, londra, mancare, europa de est, Nigel Farage, lebede,

Dată publicare: 24-09-2025 20:25

Articol recomandat de sport.ro
Scandal uriaș! Ultrașii au invadat terenul la România - Ungaria și s-au bătut cu jandarmii
Scandal uriaș! Ultrașii au invadat terenul la România - Ungaria și s-au bătut cu jandarmii
Citește și...
Nigel Farage promite că va deporta și migranții legali din Marea Britanie. Liderul Reform UK, favorit în toate sondajele
Stiri externe
Nigel Farage promite că va deporta și migranții legali din Marea Britanie. Liderul Reform UK, favorit în toate sondajele

Nigel Farage, liderul Reform UK, a promis că va deporta și migranții legali din Anglia. Politicianul extremist care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană este favorit în toate sondajele de opinie din Regat.

 

Partidul Reform UK pune un adolescent la cârma unui consiliu cu jumătate de miliard de lire. Opoziția: Nu e practică de vară
Stiri externe
Partidul Reform UK pune un adolescent la cârma unui consiliu cu jumătate de miliard de lire. Opoziția: Nu e practică de vară

Parlamentarul laburist spune că contribuabilii „merită mai mult”, în timp ce partidul lui Nigel Farage alege un adolescent pentru a conduce consiliul județean Warwickshire.

Cu sau fără Musk, Farage are un plan de a captura Marea Britanie. Arhitectul Brexitului crește în sondaje
Stiri externe
Cu sau fără Musk, Farage are un plan de a captura Marea Britanie. Arhitectul Brexitului crește în sondaje

Nigel Farage și Elon Musk au o ceartă publică. Dar nu vă așteptați ca aceasta să deraieze planul meticulos al Brexit-erului de a prelua controlul în Marea Britanie.

Donald Trump îl felicită pe aliatul său Nigel Farage pentru intrarea în Parlamentul britanic
Stiri externe
Donald Trump îl felicită pe aliatul său Nigel Farage pentru intrarea în Parlamentul britanic

Donald Trump l-a felicitat pe Nigel Farage, figura emblematică a Brexitului şi a dreptei radicale, pentru intrarea sa pentru prima dată în Parlamentul britanic, la cea de-a opta încercare, relatează AFP.

Cine este controversatul Nigel Farage, ajuns în Parlamentul britanic. A devenit celebru după ce a promovat ieșirea UK din UE
Stiri externe
Cine este controversatul Nigel Farage, ajuns în Parlamentul britanic. A devenit celebru după ce a promovat ieșirea UK din UE

Nigel Farage a fost ales deputat al Marii Britanii pentru prima dată, după ce partidul său, Reform UK, a câștigat patru locuri. Într-un discurs după anunțarea rezultatului, el a spus că este "primul pas al unui lucru care vă va uimi pe toți”..  

Recomandări
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”
Stiri externe
Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele
Stiri Sport
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele

Meciul de futsal dintre România și Ungaria, desfășurat la Craiova cu o miză uriașă pe masă – calificarea la Campionatul European 2026- a fost întrerupt timp de 45 de minute în urma violențelor stârnite de ultrașii craioveni.  

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28