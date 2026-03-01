ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO

Instant iranieni sarbatorire 00 inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Iranienii din România au sărbătorit duminică, în parcul bucureștean Herăstrău, moartea ayatollahului Khamenei și loviturile aplicate în aceste zile regimului criminal de la Teheran. 

Cristian Anton

Numeroși iranieni au sărbătorit duminică în parcul Herăstrău din București, cu muzică și steaguri ale țării lor, moartea ayatollahului Ali Khamenei și atacurile declanșate zilele acestea asupra regimului criminal de la Teheran.

Comunitatea iraniană din România numără mii de membri, cea mai mare parte dintre ei fiind tineri care au reușit să fugă de unul dintre cele mai brutale regimuri din lume.

Cel puțin 5.000 de iranieni au fost masacrați în protestele din ianuarie, dar estimările neoficiale vorbesc despre 30.000 de oameni uciși. 

Ce ținte din țările arabe a lovit Iranul. Oman, atacat în premieră. Expert: „Sunt posibile noi negocieri săptămâna viitoare”

Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

„Moarte dictatorului”: studenții iranieni protestează pentru a treia zi
„Moarte dictatorului”: studenții iranieni protestează pentru a treia zi

Studenții de la universități din Iran au organizat a treia zi consecutivă de proteste, la puțin peste o lună după reprimarea violentă de către forțele de securitate a demonstrațiilor de stradă în masă, soldată cu mii de morți, scrie The Guardian.

Migranții iranieni riscă să fie deportați de SUA. „Aceeaşi administraţie care le-a promis că ajutorul este pe drum”
Migranții iranieni riscă să fie deportați de SUA. „Aceeaşi administraţie care le-a promis că ajutorul este pe drum”

SUA intenţionează să deporteze în curând migranţi iranieni în ţara lor de origine, unde are loc o reprimare sângeroasă care s-a soldat cu mii de morţi după o recentă mişcare de protest, a avertizat un ONG iraniano-american, informează duminică.

Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE
Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE

„Nesimțire până la ultima picătură”, partea I. Astăzi vorbim despre o realitate care nu miroase deloc bine. 

Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO
Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO

Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”
Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran. 

