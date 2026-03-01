Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO

Numeroși iranieni au sărbătorit duminică în parcul Herăstrău din București , cu muzică și steaguri ale țării lor, moartea ayatollahului Ali Khamenei și atacurile declanșate zilele acestea asupra regimului criminal de la Teheran.

Comunitatea iraniană din România numără mii de membri, cea mai mare parte dintre ei fiind tineri care au reușit să fugă de unul dintre cele mai brutale regimuri din lume.

Cel puțin 5.000 de iranieni au fost masacrați în protestele din ianuarie, dar estimările neoficiale vorbesc despre 30.000 de oameni uciși.