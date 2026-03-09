Suedia își intensifică pregătirile pentru potențiale crize sau conflicte prin crearea de stocuri de provizii esențiale, inclusiv combustibil, alimente și generatoare de energie. Guvernul a alocat 1,4 miliarde de coroane (131 milioane de euro) municipalităților pentru a consolida apărarea civilă și reziliența locală, a anunțat luni ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, potrivit Novinite.

Aproximativ o treime din finanțare va fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente precum generatoare, o altă treime pentru construirea de rezerve locale de produse esențiale de zi cu zi, iar restul de treime pentru investiții în infrastructură care oferă puncte de întâlnire sigure pentru liderii locali în zone strategic importante. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de a se asigura că Suedia poate răspunde eficient la situații de urgență, reflectând preocupările crescânde cu privire la securitatea regională în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și a conflictului în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu.

Acest efort se bazează pe măsurile anterioare luate de guvernul suedez. În 2024, o broșură a fost trimisă tuturor gospodăriilor care detaliază câtă apă potabilă trebuie stocată și cum să acceseze știrile în timpul unei pene de curent. Bohlin a subliniat că guvernul trebuie să își îndeplinească responsabilitățile în pregătirea pentru crize, informând în același timp cetățenii cu privire la modul de reducere a vulnerabilității lor.

Banca centrală cere suedezilor să aibă minim 1.000 de coroane cash la ei

Agenția de Apărare Civilă (MCF) va supraveghea achiziționarea de provizii și distribuirea fondurilor către municipalități. Aproape 500 de milioane de coroane din pachet (46,8 milioane de euro) vor merge către municipalitățile prioritare, care sunt mai puțin de 100, deși identitatea lor rămâne nedivulgată.

Programul își propune să se asigure că municipalitățile și regiunile își pot menține funcțiile esențiale chiar și în timpul alertelor intensificate sau în condiții de război, inclusiv stocarea de alimente și combustibil și asigurarea unor generatoare de energie mai mari.

În plus, banca centrală a Suediei a sfătuit recent fiecare adult să păstreze aproximativ 1.000 de coroane în numerar (circa 94 de euro) pentru a acoperi nevoile de bază timp de aproximativ o săptămână, în cazul în care sistemele de plată digitale eșuează, subliniind atenția tot mai mare a țării asupra pregătirii civile.