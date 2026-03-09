Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Au fost bombardate și diverse ținte militare din întreaga țară. Însă Gărzile Revoluționare din Teheran susțin că pot lupta cel puțin încă șase luni.
Între timp, înalții clerici iranieni au anunțat numele noului lider suprem. Este vorba chiar de fiul de 56 de ani al defunctului ayatollah Ali Khamenei.
Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:
UDPATE 10:11 China afirmă că alegerea liderului suprem al Iranului este o chestiune internă
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de nou lider suprem al Iranului, afirmând doar că este o chestiune internă.
„Aceasta este o decizie a părții iraniene, bazată pe constituția sa”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun într-o conferință de presă. Duminică, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut respectarea suveranității Iranului și a avertizat împotriva oricărei încercări externe de a modifica sistemul său de guvernare. „Complotarea unei revoluții „colorate” sau încercarea de a schimba guvernul nu vor găsi sprijinul populației”, a declarat Wang.
UPDATE 09:43 Decizia la care ar putea ajunge miniștrii de finanțe ai statelor din G7
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE).
Trei ţări din G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie Financial Times, preluat de Reuters și News.ro, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran
UPDATE 09:05 Turcia intenționează să trimită avioane de luptă în nordul Ciprului
Potrivit postului de televiziune NTV, Turcia intenționează să trimită astăzi șase avioane de luptă F-16 în nordul Ciprului.
Citando un oficial al aviației civile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, raportul afirmă că această mișcare are scopul de a consolida apărarea.
Săptămâna trecută, o bază a RAF a fost lovită de o dronă, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și SUA și Israel.
Sâmbătă, o sursă din cadrul Ministerului Apărării din Turcia a declarat că se ia în considerare desfășurarea avioanelor.
UPDATE 08:50 Petrolul înregistrează cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii șase ani, pe fondul prăbușirii stocurilor
Prețul petrolului a crescut din nou, războiul cu Iranul neprevăzând un sfârșit în viitorul apropiat.
Impactul războiului este resimțit cel mai puternic de civilii din regiune, dar se propagă în întreaga lume și în alte moduri.
Prețul petrolului este unul dintre indicatorii care arată efectul asupra Regatului Unit, iar evoluțiile din ultima noapte înseamnă că o reducere a ratei dobânzii este mai puțin probabilă.
Acest lucru ar face ca costul împrumuturilor să rămână mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.
Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a insistat că această creștere va fi temporară. El a scris: „Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid odată cu încetarea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru lume, pentru siguranță și pace. DOAR PROȘTII AR GÂNDI ALTFEL!”
UPDATE 08:32 Arabia Saudită afirmă că Iranul ar putea deveni „cel mai mare perdant”
Arabia Saudită a declarat luni dimineață că Teheranul ar fi „cel mai mare perdant” dacă va continua să atace statele arabe.
Regatul a respins comentariile președintelui iranian Masoud Pezeshkian, care a afirmat că Iranul a încetat atacurile asupra vecinilor săi din Golf.
Într-o declarație a ministerului de Externe se afirmă: „Regatul afirmă că partea iraniană nu a pus în practică această declarație, nici în timpul discursului președintelui iranian, nici după aceea.
Iranul și-a continuat agresiunea pe baza unor pretexte fragile, lipsite de orice fundament factual”.
Se adaugă că atacurile iraniene înseamnă „o escaladare suplimentară care va avea un impact grav asupra relațiilor, în prezent și în viitor”, potrivit Sky News.
UPDATE 07:55 Când vor scădea prețurile combustibililor
Preţurile petrolului şi gazelor naturale vor începe să scadă atunci când Statele Unite vor reduce capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, în contextul creşterii preţurilor combustibililor provocate de războiul cu Iranul, transmite News.ro.
”Planul este ca petrolul, gazele naturale, îngrăşămintele şi toate produsele din Golf să circule din nou prin strâmtori în viitorul apropiat”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News Sunday.
UPDATE 07:50 Trump spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Într-o convorbire telefonică cu The Times of Israel, Trump a spus că Netanyahu va avea un cuvânt de spus în rezolvarea conflictului.
UPDATE 07:46 Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters. Această poziţie îi conferă lui Mojtaba ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică. Pezeshkian a publicat luni dimineaţă un comunicat pe Telegram, în care a lăudat ceea ce el a numit conducerea înţeleaptă a lui Mojtaba şi l-a descris pe tatăl său ca fiind un martir.
UPDATE 07:30 273 de români au ajuns în București, din Oman
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.
UPDATE 07:23 Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf
Kuweitul, Qatarul, Arabia Saudită şi Bahreinul şi Emiratele Arabe Unite s-au confruntat luni dimineaţă cu noi atacuri cu rachete şi drone, în a zecea zi a războiului dintre Iran, Israel şi Statele Unite, notează AFP.În Bahrein, un atac cu drone iraniane a rănit 32 de civili, dintre care patru grav, luni dimineaţă devreme la Sitra, potrivit Ministerului Sănătăţii citat de Bahrein News Agency.Răniţii "primesc îngrijiri medicale", iar "patru dintre ei sunt în stare gravă, inclusiv copii care au necesitat intervenţii chirurgicale", a scris ministerul.
UPDATE 07:15 Drone doborâte în apropierea aeroportului din Erbil, Irak
Agenția de știri kurdă Rudaw relatează că apărarea aeriană a aeroportului internațional din Erbil a interceptat un atac cu drone.
Forțele americane sunt staționate la aeroportul din oraș, care este capitala regiunii kurde din Irak.
Potrivit Sky News, în atac s-a folosit şi o rachetă pe care se aflau cuvintele „Sub comanda ta, Seyyed Mojtaba”.
Mojtaba Khamenei, un cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluţionare, armata ideologică a Republicii Islamice, a fost ales de Adunarea Experţilor, un colegiu format din 88 de membri aparţinând clerului şiit.
Comunicatul a fost citit solemn duminică seara la televiziunea de stat de către un prezentator, în timp ce pe ecran apărea o fotografie a lui Mojtaba Khamenei.
Adunarea Experţilor asigură că „nu a ezitat nicio clipă” să-şi îndeplinească misiunea de a numi un lider, în ciuda „agresiunii brutale a Americii criminale şi a regimului sionist malefic”.
Noul lider suprem îi succede tatălui său, aflat la putere din 1989 până la moartea sa, survenită pe 28 februarie în urma ofensivei americano-israeliene.
Imaginile au arătat scene de bucurie în toată ţara, cu iranieni fluturând în noapte steagurile Republicii Islamice sau lanternele telefoanelor lor mobile.
De o săptămână, numele lui Mojtaba Khamenei circula pentru a ocupa acest post rezervat unui cleric. Ali Khamenei a respins însă în 2024 un astfel de scenariu, în condiţiile în care Revoluţia islamică a pus capăt în 1979 secolelor de monarhie ereditară.
Scumpirea petrolului
Rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Teheran, au salutat această alegere, calificând-o drept „o lovitură dură pentru duşmanii Republicii Islamice”.
Israel a anunţat deja miercuri că noul lider suprem va fi „o ţintă”.
În ceea ce-l priveşte pe Donald Trump, care revendică dreptul de a interveni în puterea iraniană, acesta a avertizat duminică că noul lider suprem „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa, chiar înainte ca numele acestuia să fie făcut public.
Joi, el afirmase deja că nu va accepta ca Mojtaba Khamenei să preia conducerea.
La câteva ore după acest anunţ, mass-media oficială iraniană a anunţat lansarea primei salve de rachete către Israel sub comanda lui Mojtaba Khamenei.
Pe contul său de Telegram, radioteleviziunea de stat Irib a arătat fuselajul unui proiectil pe care era inscripţionat „sub comanda ta, Seyyed Mojtaba”, o referinţă religioasă şiită care marchează loialitatea forţelor iraniene faţă de noul lider.
Kuweitul a raportat, la rândul său, în noaptea de duminică spre luni, un nou atac cu rachete şi drone iraniene, în timp ce luni dimineaţa au avut loc explozii puternice în mai multe puncte din Doha, capitala Qatarului.
Bahrain a raportat duminică seara că mai mulţi civili au fost răniţi, dintre care unul grav, într-un atac cu drone iraniene, după ce mai devreme deplângea pagubele suferite de o staţie de desalinizare.
Ca semn al tensiunilor crescânde din Golf, Departamentul de Stat american a ordonat duminică seara întregului personal diplomatic „neesenţial” din Arabia Saudită şi familiilor acestora să părăsească ţara „din cauza riscurilor pentru siguranţa lor”.
Iranul, care continuă să fie zguduit de atacuri intense, asigură că este pregătit pentru „cel puţin şase luni de război”, ignorând apelurile la „capitulare necondiţionată” lansate de Donald Trump.
De la începutul războiului, Iranul lansează rachete şi drone către infrastructurile din Golful Persic, bogat în hidrocarburi şi care găzduieşte mai multe baze militare americane.
Conflictul paralizează o mare parte din fluxurile de hidrocarburi provenite din Golf. Strâmtoarea Ormuz este în centrul preocupărilor, aproximativ 20% din producţia mondială de petrol şi aproape 20% din gazul natural lichefiat (GNL) tranzitând în mod obişnuit prin această zonă.
Preţul barilului de petrol a depăşit luni 100 de dolari, atingând cel mai înalt nivel din vara anului 2022, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia.
Această creştere este „un preţ foarte mic de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii”, a asigurat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.
Lupte în estul Libanului
Duminică după-amiază, au fost auzite explozii în capitala iraniană, care a fost cufundată în întuneric şi învăluită într-un văl negru în zori, potrivit jurnaliştilor AFP.
Armata israeliană a declarat că a lovit „mai multe” rezervoare de combustibil utilizate, potrivit acesteia, pentru funcţionarea infrastructurilor militare, înainte de a anunţa în după-amiaza aceleiaşi zile că a lovit sediul central al forţelor aerospatiale ale Gărzilor Revoluţiei.
Este vorba de primul atac raportat împotriva infrastructurilor petroliere iraniene din 28 februarie.
„Aerul a devenit irespirabil”, a declarat o locuitoare contactată telefonic din Paris. „Nu voiam să ne bombardeze bogăţiile naţionale pentru a ne face şi mai săraci decât suntem deja”.
Conform ultimului bilanţ al Ministerului Sănătăţii iranian, peste 1.200 de persoane au fost ucise şi peste 10.000 de civili răniţi, afirmaţii pe care AFP nu le-a putut verifica.
În acelaşi timp, în Liban, lupte violente au avut loc în noaptea de duminică spre luni în estul ţării, lângă graniţa cu Siria, unde trupele israeliene au aterizat cu elicoptere.
Hezbollah a declarat că luptă împotriva acestor trupe israeliene, iar o sursă din cadrul mişcării şiite libaneze a afirmat pentru AFP că luptătorii săi au doborât un elicopter israelian în regiune.
Bilanţul atacurilor israeliene din ţară se ridică la 394 de morţi şi aproximativ 517.000 de persoane strămutate, potrivit autorităţilor libaneze.
Statele Unite au anunţat, la rândul lor, moartea unui al şaptelea soldat american ucis în atacurile iraniene din Golf, la 1 martie.
Liga Arabă a calificat atacurile Iranului împotriva vecinilor săi drept „iresponsabile”. China şi Rusia rămân în mare măsură în retragere, în ciuda legăturilor strânse cu Teheranul, scrie News.ro.
