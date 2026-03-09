Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele

Între timp, înalții clerici iranieni au anunțat numele noului lider suprem. Este vorba chiar de fiul de 56 de ani al defunctului ayatollah Ali Khamenei.

Au fost bombardate și diverse ținte militare din întreaga țară. Însă Gărzile Revoluționare din Teheran susțin că pot lupta cel puțin încă șase luni.

UDPATE 10:11 China afirmă că alegerea liderului suprem al Iranului este o chestiune internă

Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de nou lider suprem al Iranului, afirmând doar că este o chestiune internă.

„Aceasta este o decizie a părții iraniene, bazată pe constituția sa”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun într-o conferință de presă. Duminică, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut respectarea suveranității Iranului și a avertizat împotriva oricărei încercări externe de a modifica sistemul său de guvernare. „Complotarea unei revoluții „colorate” sau încercarea de a schimba guvernul nu vor găsi sprijinul populației”, a declarat Wang.

UPDATE 09:43 Decizia la care ar putea ajunge miniștrii de finanțe ai statelor din G7

Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE).

Trei ţări din G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie Financial Times, preluat de Reuters și News.ro, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran

UPDATE 09:05 Turcia intenționează să trimită avioane de luptă în nordul Ciprului

Potrivit postului de televiziune NTV, Turcia intenționează să trimită astăzi șase avioane de luptă F-16 în nordul Ciprului.

Citando un oficial al aviației civile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, raportul afirmă că această mișcare are scopul de a consolida apărarea.

Săptămâna trecută, o bază a RAF a fost lovită de o dronă, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și SUA și Israel.

Sâmbătă, o sursă din cadrul Ministerului Apărării din Turcia a declarat că se ia în considerare desfășurarea avioanelor.

UPDATE 08:50 Petrolul înregistrează cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii șase ani, pe fondul prăbușirii stocurilor

Prețul petrolului a crescut din nou, războiul cu Iranul neprevăzând un sfârșit în viitorul apropiat.

Impactul războiului este resimțit cel mai puternic de civilii din regiune, dar se propagă în întreaga lume și în alte moduri.

Prețul petrolului este unul dintre indicatorii care arată efectul asupra Regatului Unit, iar evoluțiile din ultima noapte înseamnă că o reducere a ratei dobânzii este mai puțin probabilă.

Acest lucru ar face ca costul împrumuturilor să rămână mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a insistat că această creștere va fi temporară. El a scris: „Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid odată cu încetarea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru lume, pentru siguranță și pace. DOAR PROȘTII AR GÂNDI ALTFEL!”

UPDATE 08:32 Arabia Saudită afirmă că Iranul ar putea deveni „cel mai mare perdant”

Arabia Saudită a declarat luni dimineață că Teheranul ar fi „cel mai mare perdant” dacă va continua să atace statele arabe.

Regatul a respins comentariile președintelui iranian Masoud Pezeshkian, care a afirmat că Iranul a încetat atacurile asupra vecinilor săi din Golf.

Într-o declarație a ministerului de Externe se afirmă: „Regatul afirmă că partea iraniană nu a pus în practică această declarație, nici în timpul discursului președintelui iranian, nici după aceea.

Iranul și-a continuat agresiunea pe baza unor pretexte fragile, lipsite de orice fundament factual”.

Se adaugă că atacurile iraniene înseamnă „o escaladare suplimentară care va avea un impact grav asupra relațiilor, în prezent și în viitor”, potrivit Sky News.

UPDATE 07:55 Când vor scădea prețurile combustibililor

Preţurile petrolului şi gazelor naturale vor începe să scadă atunci când Statele Unite vor reduce capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, în contextul creşterii preţurilor combustibililor provocate de războiul cu Iranul, transmite News.ro.

”Planul este ca petrolul, gazele naturale, îngrăşămintele şi toate produsele din Golf să circule din nou prin strâmtori în viitorul apropiat”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News Sunday.

UPDATE 07:50 Trump spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-o convorbire telefonică cu The Times of Israel, Trump a spus că Netanyahu va avea un cuvânt de spus în rezolvarea conflictului.

UPDATE 07:46 Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters. Această poziţie îi conferă lui Mojtaba ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică. Pezeshkian a publicat luni dimineaţă un comunicat pe Telegram, în care a lăudat ceea ce el a numit conducerea înţeleaptă a lui Mojtaba şi l-a descris pe tatăl său ca fiind un martir.

UPDATE 07:30 273 de români au ajuns în București, din Oman

Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.

UPDATE 07:23 Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf

Kuweitul, Qatarul, Arabia Saudită şi Bahreinul şi Emiratele Arabe Unite s-au confruntat luni dimineaţă cu noi atacuri cu rachete şi drone, în a zecea zi a războiului dintre Iran, Israel şi Statele Unite, notează AFP.În Bahrein, un atac cu drone iraniane a rănit 32 de civili, dintre care patru grav, luni dimineaţă devreme la Sitra, potrivit Ministerului Sănătăţii citat de Bahrein News Agency.Răniţii "primesc îngrijiri medicale", iar "patru dintre ei sunt în stare gravă, inclusiv copii care au necesitat intervenţii chirurgicale", a scris ministerul.

UPDATE 07:15 Drone doborâte în apropierea aeroportului din Erbil, Irak

Agenția de știri kurdă Rudaw relatează că apărarea aeriană a aeroportului internațional din Erbil a interceptat un atac cu drone.

Forțele americane sunt staționate la aeroportul din oraș, care este capitala regiunii kurde din Irak.