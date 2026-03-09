Bolojan: Prioritatea absolută a Guvernului, să-i aducem acasă în siguranță pe români. După aceea, analiza operațiunii

”După ce acest obiectiv esenţial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată şi a decurs operaţiunea de repatriere a cetăţenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecţiile acestei experienţe dificile”, adaugă el.

”Continuăm efortul de a repatria cetăţenii români surprinşi de izbucnirea războiului în zone periculoase. În această dimineaţă au ajuns la Bucureşti 273 de cetăţeni români, cu două zboruri de la Muscat-Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Transportul cetăţenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite (mai jos, imagini cu plecarea convoiului de autocare)”, a arătat Ilie Bolojan, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Tot luni, din Arabia Saudită a ajuns la Bucureşti un zbor asistat, cu 191 de cetăţeni români evacuaţi de la Doha.

”În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puţin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă, destinat cetăţenilor români din categorii vulnerabile. Mulţumim autorităţilor din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înţelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la Bucureşti 164 de cetăţeni români, alături de cetăţeni din alte state UE. Potrivit informaţiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”, a adăugat el.

Potrivit premierului, de la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în ţară pe turiştii români transportaţi în Emiratele Unite prin agenţiile de turism.