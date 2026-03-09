Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave
Bolojan: Prioritatea absolută a Guvernului, să-i aducem acasă în siguranță pe români. După aceea, analiza operațiunii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că prioritatea absolută Guvernului este de a-i aduce acasă, în siguranţă, pe românii blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European. 

”După ce acest obiectiv esenţial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată şi a decurs operaţiunea de repatriere a cetăţenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecţiile acestei experienţe dificile”, adaugă el.

”Continuăm efortul de a repatria cetăţenii români surprinşi de izbucnirea războiului în zone periculoase. În această dimineaţă au ajuns la Bucureşti 273 de cetăţeni români, cu două zboruri de la Muscat-Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Transportul cetăţenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite (mai jos, imagini cu plecarea convoiului de autocare)”, a arătat Ilie Bolojan, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Tot luni, din Arabia Saudită a ajuns la Bucureşti un zbor asistat, cu 191 de cetăţeni români evacuaţi de la Doha.

”În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puţin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă, destinat cetăţenilor români din categorii vulnerabile. Mulţumim autorităţilor din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înţelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la Bucureşti 164 de cetăţeni români, alături de cetăţeni din alte state UE. Potrivit informaţiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”, a adăugat el.

Bolojan: ”Vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată” repatrierea românilor

Potrivit premierului, de la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în ţară pe turiştii români transportaţi în Emiratele Unite prin agenţiile de turism.

Bolojan a menţionat că are discuţii cu reprezentanţii acelor companii care nu şi-au îndeplinit încă această obligaţie.

”Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranţă, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European. După ce acest obiectiv esenţial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată şi a decurs operaţiunea de repatriere a cetăţenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecţiile acestei experienţe dificile”, a subliniat el.

Situaţia ministrului de Externe Oana Ţoiu şi modul în care MAE a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de războiul din Iran a fost discutată, luni în şedinţa coaliţiei, potrivit unor surse, liderul PSD Sorin Grindeanu anunţând că aceasta va fi audiată în Parlament şi cerându-i premierului să trimită Corpul de Control la minister. Liderul UMDR Kelemen Hunor a spus că răspunsurile date de aceasta în conferinţa de presă au fost neconvingătoare, în timp de liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că Oana Ţoiu nu se fereşte de explicaţii.

Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință la Guvern în care s-a discutat despre situația conaționalilor aflați în zona de război

Sursa: News.ro

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile pregătesc noi zboruri pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. 

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite.

Guvernul va prezenta, până la sfârşitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează scăderea preţurilor în zona de energie electrică, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Creșterile repetate de prețuri la carburanți pun presiune pe întreaga economie. Transporturile s-au scumpit deja, după ce motorina și benzina au avut majorări semnificative de preț, chiar peste noapte.

Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Statul speră că va încasa mai mulți bani din amenzi, jocuri de noroc și TVA, însă PSD va anunța la sfârșitul săptămânii dacă va vota proiectul.

Donald Trump a declarat luni că războiul din Iran este ”aproape” gata, iar SUA sunt cu ”foarte mult” înainte de termenul estimat inițial, de 4 săptămâni. Cuvintele președintelui SUA au generat imediat o ieftinire a petrolului cu peste 10%. 

