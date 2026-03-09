Pe de altă parte, două explozii au vizat în ultimele două zile ambasada Americii din Oslo și o sinagogă din orașul belgian Liege. Guvernul Belgiei a denunțat un „act antisemit abject” și a sporit măsurile de securitate.

O rachetă balistică a fost intercetate de sistemul de apărare al NATO din estul Mediteranei în spațul aerian turc. Mai multe fragmente de muniție au fost descoperite pe un câmp din provincia Gaziantep, în sud-estul Turciei.

„Toate măsurile necesare vor fi luate fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre", a transmis ministerul Apărării de la Ankara.

Este al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o săptămână. Miercurea trecută, Ankara a anunțat că sistemele de apărare NATO au doborât o rachetă balistică ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei. Teheranul a negat atunci că ar fi lansat racheta.

Ambasada SUA de la Ankara a ordonat întregului personal neesențial să plece de la consulatul din Adana, aflat în apropierea bazei aeriene NATO Incirlik și a îndemnat cetățenii americani să plece din sud‑estul Turciei.

În acest context, Ankara plănuiește să desfășoare șase avioane de luptă F‑16 în Ciprul de Nord, pentru consolidarea apărării.

Pe de altă parte, președintele francez a ajuns luni în Cipru pentru a se întâlni cu omologii săi grec și cipriot, la o săptămână după ce o dronă Shahed lansată din Liban a lovit un hangar care se presupune că adăpostea aeronave de recunoaștere americane U2.

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Când Ciprul este atacat, Europa este atacată, iar apărarea Ciprului este, în mod evident, o problemă esențială pentru Cipru, pentru vecinul, partenerul și prietenul său, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”.

Franța a trimis deja o fregată în estul Mediteranei, iar un portavion se află de asemenea în drum spre regiune. Grecia, Spania și Italia au desfășurat, la rândul lor, nave de război. Dincolo de aceste măsuri, europenii urmăresc îngrijorati derularea ostilităților.

Măsuri întărite de securitate în aeroporturi, gări și baze militare din Europa

Kaja Kallas, European Union foreign policy chief: ”Capacitățile militare ale Iranului sunt limitate, iar regimul este mai slab ca niciodată. Dar nu există o traiectorie clară privind modul în care se va încheia acest război. Relatările potrivit cărora Moscova și Teheranul colaborează pentru a viza trupele americane nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Ucraina, pe de altă parte, oferă ajutor pentru a apăra partenerii noștri din Golf. Doar acest lucru ar trebui să vă arate cine vă sunt prietenii”.

În plus, Europa întărește securitatea în aeroporturi, gări și baze militare, temându-se de atacuri teroriste în contextul războiului din Iran.

O explozie puternică a răsunat, în jurul orei locale 4 dimineața, în apropierea unei sinagogi din Liege. Deflagrația a avariat clădirea veche de 120 de ani și a spart geamurile unor construcții din apropiere.

”Joshua Nejman, rabin: Nu putem decât să fim șocați.

Reporter: Are asta legătură cu tensiunile geopolitice actuale din Iran?

Joshua Nejman: Nu știu. Stau în Liège de peste 20 de ani. Am refuzat să lăsăm efectele conflictului din Orientul Mijlociu să se manifeste aici. Și avem relații bune cu comunitățile creștine și musulmane”.

Explozia i-a speriat pe localnici.

Martor: ”Am auzit o bubuitură uriașă și asta a fost tot. I-am spus soțului meu că este sfârșitul lumii, că este război. M-am uitat să văd dacă era fum sau drone, dar nu era absolut nimic”.

Autoritățile au anunțat că măsurile de securitate vor fi sporite. Și poliția norvegiană investighează o explozie înregistrată în fața ambasadei americane din Oslo. Anchetatorii au cerut ajutorul publicului pentru identificarea unui posibil suspect.