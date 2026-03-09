Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni pentru CBS că războiul din Iran este „aproape” încheiat, scrie baha.

„Cred că războiul este practic aproape încheiat. Nu au marină, nu au comunicații, nu au Forțe Aeriene”, i-a spus Trump corespondentului principal al CBS la Casa Albă, Weijia Jiang, menționând că SUA sunt cu „foarte mult” înaintea termenului estimat inițial de 4 până la 5 săptămâni. „Au tras tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic ”drăguț”, altfel va fi sfârșitul acelei țări”, a adăugat el.

Președintele SUA a comentat și despre Strâmtoarea Ormuz, afirmând că navele se deplasează pe calea navigabilă deocamdată, dar că ia în considerare „preluarea acesteia”. De asemenea, a semnalat că are în minte pe cineva care să-l înlocuiască pe noul lider suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, dar nu a dezvăluit cine este acesta.

Efectele cuvintelor lui Trump, instantanee și cu impact global: țițeiul s-a ieftinit cu 10%

Efectele declarației lui Trump au fost instantanee și cu impact global, anunță, de asemenea, baha. Prețurile petrolului au scăzut în contextul tranzacțiilor volatile după ce președintele american a declarat că războiul cu Iranul este „aproape gata”, alimentând speranțele că conflictul s-ar putea apropia de sfârșit și diminuând temerile privind un șoc prelungit în Orientul Mijlociu.

În cotațiile de după încheierea tranzacțiilor, la ora 15:35 ET, țițeiul West Texas Intermediate pentru livrare în aprilie a scăzut cu 10,48%, la 84,58 dolari pe baril, în timp ce Brent pentru livrare în mai a scăzut cu 10,22%, la 87,85 dolari pe baril.