Oficial: Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului. Amenințarea lui Trump: Nu va rezista mult timp

Un comunicat al Adunării Experţilor — grupul de clerici şiiţi responsabili, conform legii iraniene, cu alegerea liderului suprem al ţării — a anunţat că Mojtaba Khamenei a fost ales al treilea lider al Republicii Islamice, potrivit informaţiilor difuzate de televiziunea de stat IRIB şi agenţiile de ştiri Fars, Tasnim şi ISNA. Numele lui a fost vehiculat ca posibil succesor la scurt timp după moartea tatălui său.
„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experţilor l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, a precizat adunarea într-o declaraţie emisă imediat după miezul nopţii, ora Teheranului, conform Reuters.
Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, şi-a declarat în cursul nopţii de duminică spre luni credinţa faţă de Mojtaba Khamenei, ales lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, notează AFP.
Corpul Gardienilor „susţine alegerea onorabilei Adunări a Experţilor şi este pregătit pentru ascultare totală şi sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine” ale lui Mojtaba Khamenei, au precizat ei într-un comunicat.
Preşedintele american Donald Trump a declarat zilele trecute pentru Axios că această alegere ar fi „inacceptabilă” şi a sugerat că doreşte să aleagă personal un nou lider suprem, un proces supravegheat de obicei de clericii iranieni.
„Îşi pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a spus el. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine.”
Trump a repetat această opinie într-un interviu acordat ABC News, afirmând că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă nu va obţine aprobarea sa.
Israelul anunță că noul lider suprem al Iranul este o țintă
Forţele de Apărare Israeliene au avertizat că orice succesor al lui Khamenei va fi considerat o ţintă.
Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Mehr News Agency a confirmat săptămâna trecută că fiul lui Khamenei era în viaţă şi în stare bună după atacurile mortale lansate de Statele Unite şi Israel, care au dus la moartea tatălui său şi a altor membri ai familiei, inclusiv a soţiei lui Mojtaba Khamenei.
Potrivit The Guardian, ascensiunea lui Mojtaba Khamenei marchează prima dată de la revoluţia islamică din 1979 când conducerea supremă a Iranului a trecut de la tată la fiu. Este o evoluţie care ar putea aprinde dezbateri în Iran cu privire la apariţia unui sistem dinastic într-un stat fondat în mod explicit pentru a răsturna domnia ereditară după şah.
Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus timp de 37 de ani, a fost ucis într-un atac american-israelian asupra Teheranului, la 28 februarie, în prima zi a războiului cu Iranul.
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului
Pentru mulţi analişti, numirea lui Mojtaba Khamenei este o mişcare simbolică menită să facă regimul să pară în continuare puternic şi hotărât să nu cedeze presiunii occidentale.
Clericul în vârstă de 56 de ani nu a deţinut niciodată o funcţie aleasă şi nici nu a ocupat oficial o funcţie înaltă în cadrul guvernului iranian. Şi-a petrecut o mare parte din viaţă în centrul puterii din Iran, rămânând în mare măsură în afara atenţiei publice.
Născut în 1969 în oraşul Mashhad din nord-estul ţării, Khamenei a crescut în lumea politică şi clericală care a apărut după revoluţia din 1979.
În tinereţe, a studiat teologia în seminarele din Qom şi, potrivit unor surse, a participat la etapele finale ale războiului Iran-Irak.
Gardienii Revoluţiei și-au declarat loialitatea față de noul lider suprem
Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, şi-a declarat în cursul nopţii de duminică spre luni credinţa faţă de Mojtaba Khamenei, ales lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, notează AFP.
Corpul Gardienilor „susţine alegerea onorabilei Adunări a Experţilor şi este pregătit pentru ascultare totală şi sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine” ale lui Mojtaba Khamenei, au precizat ei într-un comunicat.
Sursa:
News.ro
Etichete:
Mojtaba Khamenei,
iran,
donald trump,
Dată publicare: