Specialiștii avertizează că efectele se vor vedea rapid și în prețurile de la raft.

Corespondent PRO TV: ”La stațiile de carburanți de la noi, prețul motorinei a crescut cel mai mult. De exemplu, la benzinăria de unde transmitem acum, motorina sărit cu 9 bani în ultimele 4 zile. Prețul unui litru a ajuns, iată, la 8 leu și 70 de bani. La benzină, prețul s-a menținut la 8 lei și 31 de ani, dar sortimentul premium e deja 9 de săptămâna trecută.”

Față de acum 30 de zile, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 6 procente. Asta înseamnă că, la un plin de 50 de litri, plătim acum cu 23 de lei mai mult. Iar la motorină, unde scumpirile adunate înseamnă 7%, dăm cu aproape 30 de lei în plus.

Cum lucrurile în Orient sunt volatile, autoritățile vorbesc, deocamdată, despre scenarii.

Potrivit informațiilor noastre, ministerul Finanțelor ar fi gata să prelungească actualul ajutor acordat transportatorilor, pentru a atenua creșterea prețului la motorină, iar premierul a fost de acord. Vorbim despre schema prin care, transportatorilor, statul le rambursează o parte din acciză, până la 65 de bani pe litrul de motorină.

Pe de altă parte, sunt în discuție diferite scenarii la ministerul Energiei - compensarea cu 50 de bani a prețului la carburanți, așa cum a mai fost în anii de criză energetică, reducerea temporară a accizelor sau chiar scăderea TVA în cazul lor.

Scumpirea bruscă a petrolului îi determină pe specialiști să declare că ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani.

Claudiu Cazacu, specialist în energie: ”Ne aflăm într-o situație de proporții istorice. Economia nu mai este aceeași. Pare că s-a transpus numai o parte din ascensiunea cotației internaționale la pompă, ceea ce ar însemna că la niveluri apropiate de cele actuale am putea vedea încă unele creșteri destul de consistente. Se vede că prețul benzinei nu a variat foarte mult. În schimb, pe motorină avem o creștere constantă.”

Asta pentru că aproximativ 40% din motorina consumată în România este importată din Turcia, Arabia Saudită și India. Cererea mare vine din transport și agricultură, iar rafinăriile locale nu produc suficientă motorină, mai ales pentru că cea din Năvodari este în revizie. La benzină stăm mai bine.

Presiunea în economie e și mai mare, pentru că se adaugă și creșterea prețului gazelor pe bursele europene cu 50-60% în ultimele zece zile.

Corina Murafa, specialist în energie: ”Să nu uităm, nu a fost reglementat prețul pentru consumatorii industriali, ca atare, atunci când vorbim despre îngrășăminte sau despre alte mărfuri care sunt produse prin folosirea gazului natural ca și combustibil, inclusiv chiar pentru încălzirea pe care are o mică brutărie sau procesele industriale, vor fi prețuri mai mari care se vor traduce în prețuri mai mari pentru consumatori. ”

Creșterea prețurilor începe să afecteze și piața materialelor de construcții, dependentă în special de gaz și energie electrică. Producătorii europeni de oțel au reacționat rapid la scumpirea gazelor și au început să își suspende temporar ofertele, până când vor putea calcula noile costuri de producție. Unii trimit deja notificări de majorare a prețurilor.

Marius Pintilie, președinte Asociația Română a Distribuitorilor de Metal Artimed: ”Rezerva a venit prin a amâna noile oferte , au blocat ofertele existente și asteptăm o reacție astăzi sau mâine. Această blocare - s-a produs diferit , de la jumătate săptămânii trecute undeva pe meircuri și pe urmă au continuat. Oțelul este folosit la tot ne înconjoară - de la construcții care sunt care inglobează oțelul, oțelul beton pentru armăturile - otelul beton fasonat și produsee laminate - cum ar fi tablă, profile, europrofile, alte aplicații atât în parte de construcții, cât și în zona industria grea.”

În plus, transportul materiilor prime și al produselor industriale, inclusiv materialele de construcții, adaugă presiune suplimentară asupra costurilor. Transportatorii spun că motorina reprezintă cea mai mare componentă de cost în activitatea lor, iar orice creștere a prețului se transmite rapid în costurile de transport.

Radu Dinescu, transporturi: ”Ponderea carburantului în structura de cost a unei companii de transport este cea mai ridicată cu 40 la sută. Astfel, o creștere cu 25 la sută a prețului la motorină înseamnă o creștere a prețului de transprot cu 10 la sută - ceea ce s-ar traduce dacă vorbim pe impactul creșterii la raft, o creștere a ponderii , care în medie, în România este 2,7 la sută. ”

Transportatorii au cerut guvernanților să reducă acciza la carburanți. Peste jumătate din prețul de la pompă e reprezentat de TVA și accize.